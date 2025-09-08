Dyson V16 Piston Animal
Dyson V16 Piston Animal (fot. Dyson)
Sprzęt

Jeden nie boi się sierści, a drugi bakterii. Nowe odkurzacze Dyson

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Jeden nie boi się sierści, a drugi bakterii. Nowe odkurzacze Dyson

Oficjalnie Dyson nie znalazł się wśród wystawców na targach IFA 2025. To nie przypadek jednak, że w trakcie trwania tej imprezy, w tym samym mieście, zaprezentował masę nowego sprzętu, na czele z wypasionym odkurzaczem pionowym oraz robotem sprzątającym bazującym na AI.

Pionowy odkurzacz Dyson V16 Piston Animal – najmocniejszy spośród bezprzewodowych

W berlińskim wydarzeniu premierowym pierwsze skrzypce niezaprzeczalnie grał Dyson V16 Piston Animal. To najmocniejszy spośród bezprzewodowych odkurzaczy pionowych w ofercie tego producenta. Został wyposażony w silnik Hyperdymium 900W, zapewniający siłę ssania sięgającą aż 315 AW.

Dzięki tak dużej mocy odkurzacz doskonale radzić ma sobie nawet z większymi okruchami. Z kolei elektroszczotka All Floor Cones Sense zapewni skuteczne zbieranie włosów i sierści, dzięki dwóm obrotowym wałkom stożkowym rozplątującym włosy o długości nawet 63,5 cm. Szczotka ta w dodatku automatycznie dostosowuje moc ssania i prędkość obrotową wałków, aby zawsze gwarantować optymalne parametry do czyszczenia różnych rodzajów podłóg.

Dyson V16 Piston Animal
Dyson V16 Piston Animal (fot. Dyson)
Dyson V16 Piston Animal
Dyson V16 Piston Animal (fot. Dyson)
Dyson V16 Piston Animal
Dyson V16 Piston Animal (fot. Dyson)

Nie bez znaczenia jest również system Dyson CleanCompaktor, którzy jest w stanie tak sprężać kurz i inne zabrudzenia w pojemniku, by nie trzeba było opróżniać tego ostatniego częściej niż raz na miesiąc. Dopełnieniem całości są czas pracy dochodzący do 70 minut na jednym ładowaniu, LED-owe doświetlenie oraz kompatybilność z rolką Submarine 2.0 do czyszczenia na mokro.

Odkurzacz trafił od razu do sprzedaży, także w Polsce. Jego ceny rozpoczynają się od 3799 złotych za pakiet podstawowy.

Gdzie kupić?

Dyson V16 Piston Animal

ok. 3799 zł
(Przybliżona cena z dnia: 8 września 2025)
Allegro
Media Expert
Media Markt
RTV Euro AGD
Zawiera linki afiliacyjne.

Dyson V8 w nowej wersji i najsmuklejszy odkurzacz pionowy na bis

Jednym z najpopularniejszych odkurzaczy pionowych tego producenta jest Dyson V8. Teraz światło dzienne ujrzała jego udoskonalona wersja z dopiskiem Cyclone. Oferuje siłę ssania aż do 150 AW (a więc o 30% wyższą niż w oryginalnym modelu) i nawet 60 minut pracy na jednym ładowaniu (wcześniej było to 40 minut). Urządzenie jest dostępne wyłącznie z poziomu strony producenta, a jego cena wynosi 1799 złotych.

Dyson V8 Cyclone
Dyson V8 Cyclone (fot. Dyson)
Dyson V8 Cyclone
Dyson V8 Cyclone (fot. Dyson)

Przy okazji producent przypomniał o zaprezentowanym w maju modelu Dyson PencilVac, a więc najsmuklejszym odkurzaczu pionowym na świecie – średnica jego rury ma zaledwie 3,8 cm. I choć całość waży zaledwie 1,8 kg, cechuje się całkiem wysoką mocą ssania, choć 55 AW to wyraźnie mniej niż w innych urządzeniach.

Dyson Clean+Wash Hygiene to nie odkurzacz. To genialne urządzenie do sprzątania

Kolejną ciekawostką jest Dyson Clean+Wash Hygiene, przeznaczony do sprzątania na sucho i na mokro. Jego charakterystycznym elementem jest bezfiltrowy, higieniczny system odprowadzania wody w elektroszczotce, co zapobiegać ma pozostawaniu nieprzyjemnych zapachów i namnażaniu się bakterii. Zanieczyszczenia gromadzą się przy podstawie urządzenia i nie są posyłane do góry, dzięki czemu rura nie brudzi się ani nie zapycha.

Dyson Clean+Wash Hygiene z samej definicji nie jest odkurzaczem pionowym, lecz raczej mopem elektrycznym, choć tak naprawdę balansuje gdzieś pomiędzy. Producent przekonuje też, że w codziennych zastosowaniach jest równie skuteczny w pozbywaniu się zarówno suchych, jak i mokrych zabrudzeń.

Dyson Clean+Wash Hygiene
Dyson Clean+Wash Hygiene (fot. Dyson)
Dyson Clean+Wash Hygiene
Dyson Clean+Wash Hygiene (fot. Dyson)

A robot sprzątający Dyson Spot+Scrub AI robi użytek ze sztucznej inteligencji

Wreszcie, prezentacji doczekał się także Dyson Spot+Scrub AI, a więc robot sprzątający do odkurzania i mopowania podłóg. Wykrywa plamy za pomocą kamery ze sztuczną inteligencją, a następnie wykorzystuje automatyczny system dostosowywania parametrów działania, aby pozbyć się każdej z nich.

Robot został wyposażony w wałek do sprzątania na mokro, który automatycznie oczyszcza się przy każdym obrocie. Nie zabrakło też diod doświetlających, a wisienką na torcie jest cyklonowa stacja dokująca z funkcją ładowania, opróżniania, czyszczenia i uzupełniania wody.

Dyson Spot+Scrub AI
Dyson Spot+Scrub AI (fot. Dyson)
Dyson Spot+Scrub AI
Dyson Spot+Scrub AI (fot. Dyson)
Dyson Spot+Scrub AI
Dyson Spot+Scrub AI (fot. Dyson)

Do rynkowej pozostałych urządzeń powinno dojść na przestrzeni najbliższych tygodni.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas