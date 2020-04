Bardzo smutne pożegnanie – wydawnictwo CDP złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości

Polski rynek wydawców gier wideo nie jest już tak różnorodny jak przed laty i ostało się jedynie kilku starszych zawodników. Rok temu grono wydawców opuścił Techland, a teraz przyjdzie nam pożegnać kolejną, dużą firmę dystrybuującą najnowsze produkcje.

Koniec wieloletniej tradycji

O pierwszych problemach CDP mogliśmy usłyszeć już w styczniu, kiedy to firma zwolniła połowę swoich obecnych pracowników. Plotki mówiły, że było to spowodowane przełożeniem premiery gry Cyberpunk 2077 na znacznie późniejszy termin, jednak przedstawiciele wydawcy szybko je ukrócili i do teraz wiadomo tylko tyle, że zarząd musiał dostosować się do warunków panujących na rynku.

Niestety, to nie koniec problemów CDP. Firma oficjalnie złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że z dniem dzisiejszym pożegnaliśmy kontynuatora sukcesu kultowego już CD Projektu, który przetarł szlak innym, polskim wydawcom gier wideo.

Spółka CDP odpowiadała za wydanie w naszym kraju między innymi Wiedźmina 3: Dziki Gon i miała zająć się także najnowszą grą CD Projekt RED – Cyberpunkiem 2077 – jednak w wyniku problemów wydawcy, projekt ten przeszedł w ręce polskiego biura Cenega.

Nowa era w świecie polskich wydawców gier

CDP słynęło ze swoich bogatych i dobrych jakościowo fizycznych wydań gier wideo. Polskie wersje pudełkowe Wiedźmina 3: Dziki Gon wraz z dodatkami są jednymi z moich ulubionych nabytków tego typu, które zajmują zaszczytne miejsce na półce i do dziś cieszą zawartością.

Niestety, wypełnione dodatkami po brzegi pudełka z grami to już rzadkość i jedynym, niezależnym wydawcą oferującym tego typu bonusy w Polsce jest na ten moment warszawski oddział firmy Cenega, który poza bonusami w postaci ścieżki dźwiękowej na płycie czy tematycznymi gadżetami często oferuje niekonwencjonalne boxy, tak jak było to w przypadku Grand Theft Auto V.

Kto wie, może w najbliższym czasie na naszym rynku pojawi się nowy, duży dystrybutor gier, który zajmie miejsce zwolnione przez CDP?

