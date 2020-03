Cenega oficjalnym dystrybutorem Cyberpunk 2077 w Polsce

Czy jest ktoś, kto kompletnie nie czeka na Cyberpunk 2077? Każde informacje o nadchodzącym hicie od twórców egranizacji Wiedźmina są na wagę złota, a fani zdecydowanie nie mogą narzekać na ich brak. Tydzień temu dowiedzieliśmy się, że wersja na konsole Microsoftu doczeka się opcji cross-buy, a już dziś internet obiegła bardzo zadowalająca informacja na temat wydawcy gry w naszym kraju.

Rozsądna decyzja wydawnicza – Cenega zastąpi CDP

Początek 2020 roku był mocno niepokojący dla osób, które zamówiły przedpremierowo Cyberpunka 2077. Pierwotnie grę miała wydać spółka CDP, która zajmowała się również wprowadzeniem do sprzedaży między innymi Wiedźmina 3, jednak niespodziewanie sieć obiegły informacje o masowych zwolnieniach pracowników firmy.

Zakładano, że winowajcą jest CD Projekt RED, które przez opóźnienie daty wydania swojej najnowszej gry narazić miało wydawcę na znaczne straty finansowe przez zbyt późne powiadomienie o chęci zmiany daty premiery, jednak plotki te zostały błyskawicznie zdementowane przez CDP. Według przedstawicieli firmy masowe zwolnienia nie mają żadnego związku z przesunięciem premiery, a samo CD Projekt RED poinformowało wydawcę o swoich planach z dużym wyprzedzeniem.

Do akcji wkroczyła firma Cenega, która ogłosiła dziś, że rozpoczyna współpracę z CD Projekt RED i to właśnie oni zajmą się wydaniem Cyberpunka 2077 w naszym kraju, co poniekąd… przewidzieliśmy. Ponadto firma przejmie prawa wydawnicze Wiedźmina 3, a także zajmie się wprowadzeniem na rynek niezapowiedzianych jeszcze gier warszawskich deweloperów.

Czy to dobrze? Ja się cieszę. Bardzo ciepło wspominam Cenegowskie wydania Tyranny i Grand Theft Auto V, które zdecydowanie wyróżniały się na tle konkurencji i cieszyły zawartością. Choć zawartość pokazanego kilka miesięcy temu pudełka Cyberpunk 2077 raczej nie ulegnie już zmianie, to z pewnością przyszłe potencjalne edycje GOTY czy reedycje będą bardzo bogate w dodatkową treść fizyczną.

Liczę, że Cenega utrzyma formę i godnie zastąpi CDP w dystrybucji gier REDów. Pudełko Dzikiego Gonu do dzisiaj budzi mikrozachwyt mojego wewnętrznego kolekcjonera. ;)

Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września 2020 roku. Gra ukaże się na PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia oraz w usłudze GeForce NOW.

Źródło: Własne