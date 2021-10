Procesory Intel Alder Lake mogą być drogie. Wyciekły ceny

Pozostało dosłownie kilka dni do oficjalnej premiery najnowszych procesorów Intel Alder Lake. Do tego czasu w sieci pojawiło się mnóstwo informacji na ich temat i wiemy już praktycznie wszystko o nadchodzących układach 12. generacji Niebieskich. Jak na razie, mimo wielu przecieków, nie jesteśmy przekonani co do wyceny omawianych procesorów, jednak do internetu trafiły kolejne dane, mianowicie najprawdopodobniej finalne ceny z bardzo wiarygodnego źródła.

Kwestia techniczna procesorów Intel Alder Lake nie jest tajemnicą

Intel jakiś czas temu oficjalnie ogłosił szczegóły dotyczące tegorocznych CPU. Jak już powszechnie wiadomo, będą to pierwsze desktopowe procesory o budowie hybrydowej – z dużymi, wydajnościowymi rdzeniami, wykonanymi w mikroarchitekturze Golden Cove (oznaczonymi literką „P”) oraz małymi, energooszczędnymi rdzeniami Gracemont (oznaczonymi literką „E”).

Mają to także być pierwsze desktopowe układy wykonane w 10-nm procesie litograficznym Intel 7.

Ponadto, procesory o nazwie kodowej Intel Alder Lake mają wspierać jednocześnie kontrolery pamięci operacyjnej w obecnym standardzie DDR4-3200, jak i nadchodzącym DDR5-4800. Warto też wspomnieć o obsłudze interfejsu PCI-Express 5.0 dla płyt głównych na flagowym chipsecie Z690.

A jak wyglądają ceny?

Użytkownicy Twittera pod pseudonimem VampLeaks oraz Momomo_us na swoich tablicach opublikowali zrzuty ekranu ofert z internetowego, zagranicznego sklepu Micro Center.

Jak widać, topowy układ Alder Lake, czyli Intel Core i9-12900K, został wyceniony na 669,99 dolarów (równowartość ~ 2648 złotych). Patrząc na polskie ceny modelu Intel Core i9-11900K (który jest warty około 2500 złotych) można zauważyć kilkuprocentowy wzrost – jednak warto dodać, że jest to cena bez podatku, a więc ta w Europie może się różnić.

Kolejnym procesorem z rodziny Intel Alder Lake jest Core i7-12700K, który w sklepie Micro Center ma kosztować 469,99 dolarów (równowartość 1858 złotych). Układ obecnej generacji – Intel Core i7-11700K – na polskim rynku obecnie kosztuje około 1800 złotych, ale jak już wcześniej wspomniałem, dane kwoty są pozbawione podatku – finalne ceny na pewno będą się różniły od tych tutaj podanych.

Dodatkową małą ciekawostką, którą dowiadujemy się dzięki tym zrzutom ekranu, jest fakt, że oba CPU będą wyposażane w całkowicie nowy układ graficzny – Intel UHD 770.

Premiera procesorów 12. generacji Intela powinna odbyć się już w następnym tygodniu.