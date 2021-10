Znamy specyfikacje płyt głównych MSI Z690. To platforma dla procesorów Intel Alder Lake

MSI ujawniło teaser dotyczący 3 nadchodzących płyt głównych opartych na chipsecie Z690, dedykowanych procesorom Intel Alder Lake. Mimo że rendery nie zdradzają zbyt wielu informacji, to w sieci pojawiły się dane dotyczące specyfikacji poszczególnych konstrukcji.

Specyfikacja płyt głównych MSI Z690

Do internetu trafiła cała lista płyt głównych opartych na topowym chipsecie Z690 dla układów 12. generacji Intela. Popularny informator — użytkownik Twittera pod pseudonimem @momomo_us, dokopał się do spisu jednego z większych rosyjskich sklepów ze sprzętem komputerowym. Odkrył on aż 17 przeróżnych płyt z serii MEG, MPG, MAG oraz Pro.

Na liście nie ma flagowego MEG Z690 z dopiskiem Godlike, co sugeruje także, że te najdroższe płyty oparte na chipsecie Z690 trafią na rynek dopiero później, podobnie jak tańsze modele oparte na bardziej przyjaznych dla portfela chipsetach, czyli H610 oraz B660.

Najwyższym modelem MSI Z690 z listy jest MEG Ace, który ma na pokładzie przede wszystkim 4 sloty pamięci DDR5 oraz nawet 5 złącz M.2 dla dysków PCI-Express NVMe SSD. Sklep 3Logic nie ujawnił liczby portów SATA III, jednak będzie ich najprawdopodobniej 6. Co więcej, najbardziej topowa płyta główna z listy oferuje 3 złącza PCIe x16 – zgodnie z ostatnimi przeciekami mają to być PCIe 5.0. Omawiany mobo ma cechować się 2 portami USB 3.2 2. generacji oraz 7 portami USB 3.2.

Jak okazuje się, jedyną płytą na liście w formacie Mini-ATX jest MSI Z690I Unify. Ma ona oferować obsługę modułów RAM piątej generacji, przy zdecydowanie mniejszej formie — będzie to dobra opcja dla fanów mniejszych komputerów z wydajnymi komponentami.

Lista jest długa i jak widzimy, kilka konstrukcji z serii MSI Z690 obsługuje tylko kości DDR4, jednak są i takie, które są kompatybilne z DDR5. Niestety, ale najwyraźniej złącza dla pamięci czwartej generacji różnią się od tych nadchodzących i sam wybór płyty będzie stanowił pewien problem — z jednej strony użytkownik będzie chciał wybrać podstawkę dla 12. generacji procesorów Intela, jednak z drugiej, płyty zgodne ze standardem DDR5 nie będą należały do najtańszych, podobnie jak same pamięci.

Premiera procesorów Intel Alder Lake planowana jest na 27 października, natomiast do sprzedaży mają trafić już tydzień później — w tym czasie możemy oczekiwać także debiutu płyt MSI Z690.