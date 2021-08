Intel zapowiedział procesory Intel Alder Lake. Hybrydowe układy nie tylko dla urządzeń mobilnych

Intel w ostatnim czasie zalewa nas masą nowości i informacji – niedawno producent zaanonsował m.in. swoje nadchodzące karty graficzne Intel Arc. Technologiczny gigant chyba już nie może się doczekać, aby porzucić procesory w 14-nm procesie litograficznym, bo właśnie zapowiedział 12. generację układów Intel Alder Lake.

Zapowiedź rodziny Intel Alder Lake bez większych zaskoczeń

Procesory 12. generacji Intela są na pewno wyczekiwanymi przez fanów marki (i nie tylko) układami. W 2015 roku miała miejsce prezentacja CPU o nazwie kodowej Broadwell. Przez kolejne sześć lat firma udoskonalała 14-nm proces technologiczny, który Intel opanował do perfekcji, dodając kolejne „plusy”. Można jednak powiedzieć, że de facto były to praktycznie te same procesory.

Reklama

Desktopowe procesory Intel Alder Lake będą pierwszymi układami producenta, wytworzonymi w 10-nm procesie technologicznym o nazwie Intel 7. Dla przypomnienia warto dodać, że 11. generacja mobilnych procesorów Intel Tiger Lake, które można znaleźć w obecnie dostępnych na rynku laptopach, jest oparta na 10-nm litografii, więc nie będzie to pierwsze starcie producenta z tą technologią.

(źródło: The Verge)

Jak już dobrze wiemy z wcześniejszych doniesień, procesory Intel Alder Lake będą miały na pokładzie wydajnościowe rdzenie x86 Golden Cove – czyli następców rdzeni Willow Cove, znanych m.in. z CPU o nazwie kodowej Tiger Lake. Producent twierdzi, że jest to najpotężniejszy rdzeń procesora, jaki kiedykolwiek został zaprojektowany, jednakże firma porównała go tylko i wyłącznie z rdzeniem Cypress Cove, znanym z mobilnych procesorów Ice Lake 10. generacji (także wytworzonych w 10 nm).

(źródło: The Verge)

Jako iż układy o nazwie kodowej Alder Lake będą zbudowane hybrydowo, nie może zabraknąć tu energooszczędnych rdzeni x86 Gracemont. Intel porównuje jednostki Gracemont do rdzeni z procesorów Skylake (6. generacji) i jednocześnie twierdzi, że energooszczędne rdzenie są o 40% wydajniejsze przy tej samej konsumpcji energii.

Procesory Intela dla komputerów, laptopów i tabletów

Procesory Intel Alder Lake będą podzielone na 3 segmenty, w tym desktop, gdzie znajdziemy maksymalnie 16 rdzeni, 24 wątki przy 30 MB pamięci Cache – w układzie Intel Core i9-12900(K) ze wskaźnikiem TDP = 125 W. Na rynek trafią także mobilne i ultramobilne procesory Intela 12. generacji.

Mobilne jednostki znajdą swoje miejsce w różnorakich laptopach, w tym gamingowych i ultrabookach, natomiast czipy o niskim wskaźniku TDP na poziomie 9 W w najmniejszych, najbardziej kompaktowych urządzeniach, gdzie system chłodzenia nie jest najwydajniejszy, na przykład ultracienkich laptopach, a nawet tabletach.

Premiera procesorów Intel Alder Lake planowana jest na październik 2021 roku.