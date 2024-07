Nowoczesne wybory w Polsce? Polska 2050-Trzecia Droga złożyła projekt nowego systemu

Polska 2050-Trzecia Droga zaproponowała wprowadzenie nowego systemu, który miałby ułatwić wybory. Głosujący mogliby przekazywać poparcie dla swoich kandydatów lub list w sposób elektroniczny, poprzez specjalny Portal. W jaki sposób miałby działać?

Propozycja, która miałaby ułatwić wybory

Wybory przez internet to temat, który wraca naprawdę często. Już w lutym pojawiały się wieści, jakoby pilotaż takiej formy głosowania miałby ruszyć w naszym kraju już podczas nadchodzących wyborów prezydenckich oraz parlamentarnych w 2027 roku.

Polska 2050-Trzecia Droga złożyła na ręce Marszałka Sejmu RP, Szymona Hołowni, nowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu wyborczego. Jedną z propozycji jest uzupełnienie Art. 160, czyli zadań Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach związanych z przeprowadzeniem wyborów, o wprowadzenie nowego systemu teleinformatycznego. Miałby być nim Portal zgłaszania kandydatów lub list kandydatów w wyborach powszechnych.

Oznacza to, że Polska 2050-Trzecia Droga proponuje wdrożenie nowego systemu, który miałby służyć do obsługi procesu popierania list oraz kandydatów w wyborach powszechnych. Jak wiemy – aktualnie możliwe jest to wyłącznie w formie papierowej. Dokumenty z zebranymi podpisami osób uprawnionych do głosowania są kierowane do Państwowej Komisji Wyborczej.

Wnioskodawcy uzasadniają taki system szansą na ułatwienie udziału w wyborach oraz rozszerzeniem możliwości udzielenia poparcia wybranym przez siebie kandydatom lub listom. Co więcej, autorzy wniosku zaznaczają, że w dobie cyfryzacji pozostawianie wyłącznie rozwiązania papierowego jest anachroniczne.

Jak miałby wyglądać nowy system?

Portal zgłaszania kandydatów lub list kandydatów w wyborach powszechnych miałby obejmować formularz zgłoszony przez Komitet wyborczy danego kandydata. Dokument zawierałby informacje, takie jak nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego listę lub kandydata, numer okręgu, dane wyborcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL) oraz adnotację na temat udzielenia poparcia dla danego kandydata lub listy.

Z kolei zadaniem głosującego byłoby pobranie dokumentu, jego uwierzytelnienie oraz przesłanie poprzez Portal. Zatwierdzenie mogłoby odbywać się za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego lub innego środka identyfikacji elektronicznej (wymienionego w dokumencie Dz. U. z 2024 r. poz. 422, Art. 21a ust. 1 pkt 2).

Według projektu, za proces obsługi nowego systemu odpowiadałoby Krajowe Biuro Wyborcze, a za wypełnienie i poprawność formularza elektronicznego odpowiadałby Komitet wyborczy.

Koszt tego projektu został oszacowany na 10 milionów złotych w pierwszym roku za utworzenie zaproponowanego Portalu. W kolejnych latach obowiązywałyby już tylko koszty utrzymania nowego systemu, oszacowane na milion złotych. Za pokrycie wydatków odpowiadałaby Państwowa Komisja Wyborcza.