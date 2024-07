Nowy tablet Oukitel. Ma duży ekran i dual SIM. I jest niedrogi

Ma 11-calowy wyświetlacz, obsługuje dual SIM, działa 10 godzin między ładowaniami i po przeliczeniu na złotówki kosztuje mniej niż tysiaka. Tablet Oukitel OT11 to bardzo interesujące urządzenie, choć – niestety – minusem może okazać się jego wydajność.

Oukitel OT11 to tanie urządzenie do rozrywki

Oukitel OT11 to relatywnie tani tablet kierowany do osób, które za nieduże pieniądze oczekują przyzwoitego sprzętu do absolutnie podstawowych zastosowań. Potrzebną do tego moc obliczeniową zapewnia budżetowy procesor Unisoc Tiger T606, któremu towarzyszą 4 GB pamięci operacyjnej. Ewentualnie można dorzucić jeszcze 12 GB wirtualnego RAM, ale nawet wtedy nie należy oczekiwać zabójczej wydajności.

Przeglądanie internetu, oglądanie filmów czy prowadzenie rozmów może jednak odbywać się komfortowo. Pozytywnie na ten aspekt wpływa 11-calowy wyświetlacz. Certyfikat Widevine L1 zapewnia zaś bezpieczeństwo podczas korzystania z serwisów VOD, takich jak Disney+ czy Amazon Prime Video.

fot. producenta

Plusem urządzenia bez wątpienia jest także akumulator o pojemności 8000 mAh. Według deklaracji producenta energii wystarczy na 10 godzin przeglądania internetu lub 47 godzin słuchania muzyki. Do tego obsługiwane jest szybkie ładowanie z mocą 18 W. Nie zabrakło też GPS i łączności komórkowej (z obsługą dual SIM).

Z tyłu znajduje się aparat 13 Mpix (wyprodukowany przez Sony), z przodu – 8 Mpix (to z kolei matryca Samsunga), a uzupełnienie stanowi układ 4 głośników (w razie czego można też skorzystać ze złącza mini jack). Oprócz tego tablet ma jeszcze na pokładzie 128 GB pamięci masowej oraz system Android 14 – najnowszy, ale nie wiadomo, jak będzie wyglądać kwestia przyszłych aktualizacji.

Wszystko to przy wadze niewiele ponad 500 gramów i grubości wynoszącej 8 mm. A skoro jesteśmy już przy konstrukcji, to wypada wspomnieć, że przygotowane zostały trzy wersje kolorystyczne: czarna, zielona i fioletowa.

fot. producenta

Ile kosztuje ten tani tablet?

Oukitel OT11 ma już swoją stronę produktową w oficjalnym sklepie producenta, ale nie jest obecnie dostępny w sprzedaży. Jego sugerowana cena detaliczna wynosi natomiast 180,99 euro (równowartość ~780 złotych). Poza samym urządzeniem w zestawie znajduje się także rysik – to miła niespodzianka w tej kategorii cenowej.