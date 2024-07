Bez pośpiechu. Apple nie chce zmieniać tego, co dobre

W firmie Apple najwyraźniej wzięto sobie do serca zasadę, że nie zmienia się tego, co dobre. Z jednej strony ci, którym odpowiadają obecne urządzenia Amerykanów, mają powody do zadowolenia, ale z drugiej – ci, którzy chcieliby czegoś innego, muszą albo uzbroić się w cierpliwość, albo poszukać rozwiązania u konkurencji.

MacBook nie zmieni się w najbliższym czasie

Jeśli ostatnie MacBooki Pro zawiodły Cię swoim designem i dlatego czekasz z zakupem na premierę kolejnej generacji, to możesz zawieść się po raz drugi. Z najnowszych doniesień wynika bowiem, że Apple jeszcze przez jakiś czas nie zamierza zmieniać wyglądu swoich topowych laptopów.

Pisujący na łamach Bloomberga ekspert Mark Gurman zwykle jest dobrze poinformowany w sprawach dotyczących giganta z Cupertino. To właśnie według niego zmiany wizualne w rodzinie MacBook Pro przed 2026 rokiem są bardzo mało prawdopodobne. To samo zresztą tyczy się MacBooków Air, w których na lifting możemy czekać nawet dłużej, bo ich obecny wygląd jest jeszcze o rok młodszy.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Swego rodzaju potwierdzeniem polityki amerykańskiego giganta może być nowy iPad Pro. Model datowany na rok 2024 faktycznie różni się designem od swojego poprzednika, ale tak naprawdę była to pierwsza istotna zmiana wyglądu od około sześciu lat. Podobną długowiecznością w kontekście estetyki cechują się inne produkty tego producenta: iPhone’y czy smartwatche.

Apple umieści kamerki w słuchawkach

W okolicach 2026 roku dużej aktualizacji mogą także doczekać się słuchawki AirPods. To właśnie wtedy pojawić mają się nowe modele, wzbogacone o moduł kamerki na podczerwień. Jest to informacja pochodząca od analityka Ming-Chi Kuo, który nie był jednak w stanie potwierdzić, czy będzie to opcja zarezerwowana dla wariantu Pro, czy też nie.

Po co w ogóle taki moduł w słuchawkach? W żadnym razie do robienia sobie selfie. Powodów jest kilka. Jednym z nich – wygodne sterowanie za pomocą gestów. Innym – ulepszone działanie systemu odpowiedzialnego za efekty przestrzenne, co może być szczególnie istotne w przypadku połączenia z goglami Vision Pro.

Ming-Chi Kuo zwraca uwagę na to, że gigant z Cupertino dysponuje patentami, które pozwoliłyby efektywnie wykorzystać moduł kamerki w słuchawkach. Na bardziej konkretne informacje na ten temat trzeba jednak jeszcze poczekać.