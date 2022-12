Intel ARC również od Gigabyte?

Karty graficzne Gigabyte Intel Arc A310 oraz A380 istnieją i można je kupić w sklepach. Niestety, nie ma możliwości kupienia ich w Polsce, choć mam nadzieję, że ta sytuacja niebawem ulegnie zmianie. Karty zauważono w katalogu sieci rosyjskich sklepów z elektroniką DNS, Citylink oraz Rino.

Gigabyte Intel Arc

Na cyfrowych półkach rosyjskich sklepów DNS (których strona nie działa), Citylink oraz Rino dostrzeżone zostały arcyciekawe karty graficzne. Intel wydaje się oficjalnie współpracować z tajwańskim producentem, czego dowodem są omawiane GPU. Na ten moment dostrzeżono trzy modele, choć Gigabyte jakiś czas temu zarejestrował ich 5…

Mowa o modelach Gigabyte Intel Arc A380 Gaming OC, A380 Windforce OC i A310 Windforce. Najtańsza (oraz najmniej wydajna) karta to model A310 Windforce, wyceniony na niecałe 11 tys. rubli (równowartość 750 złotych). Najdroższa jest z kolei Arc A380 Gaming OC, jednak jej ceny różnią się między sklepami.

Arc A310 jest najsłabszy…

Przyjrzyjmy się wpierw modelowi A310 Windforce. Oferuje użytkownikowi 4 GB pamięci VRAM, nie ma możliwości podkręcenia pracy rdzeni, a bazowe taktowanie jest na poziomie 2000 MHz (takie samo, jak w pozostałej części kart graficznych Intel Arc).

Opakowanie karty graficznej Gigabyte Intel Arc A310 Windforce (Źródło: DNS via videcardz.com)

…mocniejszy jest Arc A380 Windforce…

Użytkownik może liczyć na 6 GB pamięci VRAM oraz możliwość podkręcenia procesora z 2000 MHz do nawet 2350 MHz. Kosztuje niecałe 14000 rubli rosyjskich, więc po przeliczeniu na naszą walutę wychodzi około 960 złotych. Raczej bym jej nie kupił…

To jest albo Arc A310 albo Arc A380 Windforce – ciężko stwierdzić. Wyglądają bowiem niemal identycznie…

(Źródło: DNS via videcardz.com)

Ten tył należy jednak w pełni do A380 Windforce – jest nawet podpisany! (Źródło: DNS via videcardz.com)

…oraz Arc A380 Gaming

…ponieważ jest niewiele tańsza od tego modelu i to dosłownie! Różnica w cenie wynosi ~20 złotych i w tej kwocie dostajemy kartę graficzną z 3 wentylatorami oraz możliwość podkręcenia rdzeni do 2450 MHz. To o 100 MHz więcej niż w przypadku A380 Windforce! Choć wiem, że nie każdemu taki układ wejdzie do obudowy…

Intel Arc A180 Gaming OC – szkoda, że nie jest dostępna na naszym rynku (Źródło: DNS via videcardz.com)

Aktualna cena najmocniejszego układu Intela od Gigabyte waha się między sklepami od 104000 tenge (waluta używana w Kazachstanie), przez 14999 rubli, po 15590 rubli. Czyli od okolic 980, po niemal 1100 złotych.

Karty graficzne Gigabyte Intel Arc

Jeśli chcesz wiedzieć, jak wypadają zestawione ze sobą karty, to portal videcardz.com przygotował szczegółową tabelę porównawczą, która powinna zaspokoić Twoją ciekawość. Chciałbyś/chciałabyś zobaczyć którąś z nich w polskich sklepach?