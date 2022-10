Okręty podwodne trafiają na stałe do World of Warships

Jeżeli śledzicie wiadomości z World of Warships, to wiecie doskonale, iż okręty podwodne były testowane w rozgrywce przez długie lata. Teraz jednak, zanurzają się na stałe w ulubionej produkcji. Nowa aktualizacja to również zmiany związane ze zbliżającym się Halloween. Pełni strachu, przyjrzyjmy się jej bliżej.

Pełne zanurzenie!

Okręty podwodne trafiają oficjalnie do wczesnego dostępu jako zupełnie nowa klasa jednostek. Uzbrojone w torpedy, cechują się przede wszystkim bardzo niską wykrywalnością. Nic w tym dziwnego – zdecydowanie trudniej wychwycić statek, którego nie da się zobaczyć na pierwszy rzut oka.

Ich największa słabość ujawnia się, gdy przeciwnik nas zauważy – w porównaniu z bardziej kompetentnymi statkami, okręty podwodne nie poradzą sobie zbyt długo w otwartej bitwie. Co ważne, w tej chwili do World of Warships trafią dwie linie łodzi podwodnych – niemiecka i amerykańska, od poziomu VI do VIII.

By ułatwić graczom zapoznanie się z okrętami podwodnymi, w World of Warships wystartowała też specjalna operacja Wolf Pack. Siedmiookrętowe drużyny atakują podczas niej konwoje, które nie mogą dopłynąć do celu. Kluczem do zwycięstwa jest brak wykrycia, więc to idealny sposób na naukę gry nową klasą statków.

Okręty podwodne, które dołączają do listy dostępnych jednostek w World of Warships (źródło: Wargaming)

World of Warships świętuje Halloween

Święta, które są nieoficjalnie celebrowane w krajach zachodniego świata, to zawsze świetny pomysł na promocję World of Warships. Dlatego też – choć teraz bez wielkich szczegółów – w tytule pojawią się tematyczne operacje. Saving Tansylvania oraz Sunray In The Darkness sprawią, że poczucie lęku ogarnie Was nawet w domowym zaciszu. Kto wie, może to dobry pomysł? Kilka godzin gry przy świecach i dyniach – i już jest klimat!

Aktualizacja o numerach 0.11.9 – bo to o niej ciągle mowa – to tradycyjnie szereg usprawnień w samym rdzeniu rozgrywki. Mamy więc ulepszenia w zarządzaniu dowódcami okrętów, załagodzenie problemów z cross-serwerową rozgrywką, a także dość standardowe balansowanie umiejętności i ulepszeń.

Co ważne, World of Warships zaczyna też testować rozgrywki interkontynentalne! USA, Europa, Azja – niezależnie od regionu, wkrótce będziecie mogli grać razem w wybranych trybach. Jak się rozwijać, to na światowym poziomie.