Sierpniowe szaleństwo z World of Warships – okręty podwodne w bitwach rankingowych!

Trzeba przyznać, że ekipa z Wargaming ma w tym miesiącu spory rozmach. Najnowsza aktualizacja do World of Warships wprowadzi sporo ciekawych nowości, które mogą zainteresować nie tylko fanów morskich bitew. Największą z nich są niewątpliwe okręty podwodne w bitwach rankingowych, ale to nie wszystko, co producent ma do zaoferowania.

Delikatne, lecz zabójcze

Po raz pierwszy w publicznych testach World of Warships, gracze będą mogli wziąć udział w bitwach za pomocą okrętów podwodnych. Te zmieniły na dobre krajobraz bitew morskich w XX wieku, i ponownie robią to w grze Wargaming. Gracze będą mogli operować na aż czterech głębokościach zanurzenia, a jako oręża wypróbują akustycznych torped oraz sygnałów z sonarów.

Tym samym, niektóre pancerniki są od teraz wyposażone w mechanizmy defensywne, które mogą zmuszać okręty podwodne do wynurzenia. Krążowniki oraz niszczyciele zyskały arsenale bomby głębinowe, będące w stanie wyłączyć z rywalizacji nawet zanurzony okręt. Aktualizacja będzie miała premierę już w czwartek, 12 sierpnia, lecz to jest jednak tylko wierzchołek góry lodowej wśród atrakcji, jakie zapowiedziało dla swojej gry Wargaming.

World of Warships oraz anime? To możliwe!

Wielu stałych graczy ucieszy się z pewnością, że USS Missouri powróci na stałe do rozgrywek. Okręt teraz można kupić za dublony w grze, więc z pewnością więcej kapitanów położy ręce na jego sterze. Gdyby tego było mało, dostęp do krążowników holenderskich także powraca w nowej aktualizacji do World of Warships. W stoczni gracze będą mogli zbudować okręt VIII poziomu – Die Zeven Provinciën. Proces ten ma aż 24 etapy, a do zgarnięcia jest okolicznościowa flaga oraz kapitan Klaas Jenssen.

To jednak nadal nie wszystko, ponieważ World of Warships ogłosiło współpracę z producentami japońskiego anime „Legend of the Galactic Heroes: Die Neue

These”. Na potrzeby tego wydarzenia, nagrano nowe głosy dla kapitanów statków, a grający będą mogli skorzystać ze statków znanych z animacji. Nawet jeśli nie gracie w World of Warships, to być może jest to właśnie odpowiedni moment, aby zacząć. Co jak co, ale Wargaming ma rozmach w aktualizacjach.