World of Warships – niemieckie pancerniki we wczesnym dostępie i Halloween na morzu

Październikowa aktualizacja od wczoraj jest na serwerach World of Warships. Jak co roku, w planie są specjalne wydarzenia związane z Halloween, pojawiła się też możliwość zdobycia wczesnego dostępu do nowej linii niemieckich pancerników, a raczej krążowników liniowych.

Wydarzenie Halloween

Już od wczoraj dostępne są w World of Warships znane już operacje Ocalić Transylwanię i Promień Słońca w Ciemności, a za dwa tygodnie aktywny będzie także tryb Polowanie o Zmierzchu, w którym 16 graczy weźmie udział w walce przeciwko „Rasputinowi” i jego pomocnikom za pomocą okrętów „Szablozęby”, „Ostrogrzbiet” i „Homarooki”.

Igor, port w Hamburgu

Wczesny dostęp

W grze można zdobyć dostęp do nowej linii pancerników wywodzących się od krążownika liniowego Vod der Tann. Nowe okręty charakteryzować się mają:

niewielką liczbą dział artylerii głównej o stosunkowo krótkim zasięgu i ponadprzeciętnej celności,

torpedami o dalekim zasięgu (Tiery VII+),

rozbudowaną artylerią pomocniczą o dużym zasięgu,

niską wykrywalnością,

dostępnością sprzętu „Sonda hydroakustyczna” i „Grupa ratunkowa szybkiego reagowania”.

Magnu-S, port w Hamburgu

Aby zdobyć dostęp do nowych jednostek konieczne będzie zgromadzenie odpowiedniej ilości tymczasowej waluty w grze, czyli żetonów niemieckich, którą można pozyskać za wykonanie misji osobistych oraz wymieniając inne zasoby w Zbrojowni.

Moltke, tier IV, port w Hamburgu

Wyzwania

Wyzwania Osobiste to kolejny nowy element World of Warships, zbliżony jednak do znanych Bitew Morskich – podobnie jak tam, aby je zaliczyć, trzeba dla każdego typu jednostki i dla każdej nacji zdobyć odpowiednio dużą ilość punktów, a poziom wyzwania rośnie po każdym sukcesie.

Ostatnim z elementów obecnych w najnowszej aktualizacji to możliwość brania udziału w bitwach losowych, w których można czasowo wypożyczyć okręty podwodne.











Niemieckie krążowniki liniowe, tiery V-X

Słowo komentarza

Nowa linia niemieckich krążowników liniowych jest w dużej mierze hipotetyczna – jedynie Von der Tann, Moltke i Derrflinger były aktywnymi jednostkami, a budowa Mackensena był rozpoczęta, lecz nigdy nie ukończona. Pozostałe jednostki bazowane są na szczątkowych planach niemieckich i, niestety, znów głównie na fantazji projektantów Wargaming. Zbyt wcześnie, by zdefiniować faktyczną przydatność w grze nowych jednostek, choć od niedawna dostępne są pierwsze oceny ze strony testerów.







Hamburg

Najbardziej kontrowersyjną częścią aktualizacji 10.9 jest rozciągnięcie testowego dostępu okrętów podwodnych na bitwy losowe – Wargaming nie przejmuje się jednak zbytnio negatywnymi opiniami z trybu kooperacyjnego, forsując testy w warunkach polowych. Oby chociaż halloweenowa zabawa była dobra :)