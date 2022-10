Nadchodzi nowy smartfon POCO. Zobacz, czym nas zaskoczy

Chiński producent POCO stworzył serię X jako alternatywę dla drogich smartfonów przeznaczonych dla graczy. Urządzenia należące do tej rodziny często oferują bardzo dobrą wydajność w przystępnej cenie. Teraz na horyzoncie pojawiają się doniesienia o POCO X5 5G – sprawdź, co zaoferuje i kiedy zadebiutuje.

POCO X – co to za seria?

Producent tworząc serię X pomyślał o tych, którzy potrzebują dobrej wydajności, ale nie chcą wydawać na smartfon góry pieniędzy. Jako świetny przykład tej „filozofii” warto przypomnieć model POCO X3 Pro. To naprawdę „rakieta za grosze” – jego cena podczas wejścia na rynek wynosiła nieco ponad 1000 złotych, a oferował on naprawdę sporo.

Model X3 Pro ma pod maską topowy chipset Qualcomm Snapdragon 860, który może rozpędzić się do 2,96 GHz. Procesor jest wspierany przez układ graficzny Adreno 640 oraz 6 GB RAM. Wyświetlacz smartfona to 6,67 calowy IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Akumulator tego urządzenia ma pojemność 5160 mAh i wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 33 W.

Poco X3 Pro fot. Tabletowo.pl

Połączenie wydajnych podzespołów atrakcyjnej ceny sprawiało, że użytkownicy naprawdę nie mieli i nadal nie mają na co narzekać. Sam jestem szczęśliwym posiadaczem tego modelu i mimo tego, że od jego premiery minęło już trochę czasu, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić.

POCO X4 Pro 5G (źródło: POCO)

Producent nie zaskoczył jednak jego następcą. POCO X4 Pro ma pod maską procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G oraz – w zależności od wersji – 6 GB lub 8 GB RAM. Nie jest to więc znaczna poprawa wydajności w stosunku do modelu X3 Pro. Smartfon oferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD, który będzie odświeżał obraz z częstotliwością do 120 Hz. Do tego model ten zasila akumulator o pojemności 5000 mAh (nieco mniejszy od poprzednika).

Nadchodzi POCO X5 5G

Smartfon został dostrzeżony w bazie IMEI. POCO X5 5G dostępny jest tam pod nazwą modelu 22101320G. Portal xiaomiui tłumaczy, że ten ciąg znaków sporo zdradza na temat planowanej daty premiery smartfona. Pierwsze dwie cyfry mówią o 2022 r., liczba 10 to październik, a G oznacza po prostu Global.

źródło: xiaomiui

Wiemy już też nieco na temat specyfikacji POCO X5 5G. Wyświetlacz zdecydowanie nie zachwyci – doniesienia mówią, że będzie to LCD z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Jest to więc regres w stosunku do ekranu AMOLED zastosowanego w POCO X4 Pro.

Z koeli motorem napędowym urządzenia ma być chipset Snapdragon 778G+ – to jednostka wykonana w 6 nm procesie technologicznym, która zapewni niezłą wydajność. Możecie kojarzyć ten procesor choćby z Nothing Phone 1.

Doniesienia mówią o tym, że smartfon zostanie zaprezentowany nie tylko w Chinach oraz w Indiach, ale trafi również na rynek globalny. Czekamy więc!