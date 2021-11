World of Warships zyskuje całkowicie nowy wygląd na PC

Czym byłby kolejny miesiąc bez wieści od Wargaming? World of Warships otrzymało nową aktualizację! Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jest to jeden z najważniejszych update’ów dla tej produkcji, ponieważ całkowicie odmienia grafikę, dostarczając jeszcze lepsze wrażenia wizualne podczas bitew morskich.

Graficzne usprawnienia w World of Warships

Największe wrażenie ze zmian proponowanych przez Wargaming, robi zdecydowanie symulacja wody. Ta umożliwia tworzenie fal o dowolnym kształcie i wysokości. Zmieniła się też ich dynamika, przez co okręty znacznie lepiej reagują na fale, poruszając się lekko razem z nimi.

Roślinność na mapach także uległa znacznej poprawie, a ze względu na dodanie okrętów podwodnych, znacznie więcej detali ujrzymy także w głębokim oceanie.

Piąty sezon bitew rankingowych

Wraz z kolejnym sezonem rozgrywek, w World of Warships pojawią się superokręty. Te jednostki będą miały unikalne zdolności bojowe, które rozszerzą ogromny wachlarz taktyk w arsenale gracza.

Takie statki jak Conde, Annapolis i Zorkiy odpalają specjalny tryb strzelecki, który tymczasowo przyspiesza salwy. Yamagiri zaoferuje dwa rodzaje torped z różną prędkością, uszkodzeniami i zasięgiem, które można dowolnie zmieniać w trakcie rozgrywki.

Satsuma i Hannover natomiast mogą w dowolnym momencie zwiększyć zadawane obrażenia, co z pewnością przyda się w kluczowych momentach. Superokręty będą dostępne do wypożyczenia za specjalne żetony, zdobywane na misje na statkach poziomu X.

Okręty podwodne przechodzą obecnie przez zmiany, pod czujnym okiem społeczności gry. Na przykład, swój powrót zalicza Wyścig Zbrojeń! To walki w formacie 12 vs 12, w którym pojawiają się specjalne strefy wzmacniające, przechylające szalę zwycięstwa na korzyść jednej z ekip. Oprócz tego zyskaliśmy kolejne drzewka, nagrody i zapowiedź wizyty Świętego Mikołaja. Dzieje się w tym World of Warships, dlatego nie ma co czekać, tylko instalować grę, ale migiem! Bo pancernikiem postraszę.