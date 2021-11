Oferta gier na Netfliksie pojawiła się także na iPadach i iPhone’ach

Osoby chcące przetestować ostatnią nowość w aplikacji Netflix, czyli ofertę gier mobilnych, mogą już ją sprawdzić na iPhone’ach i iPadach.

Gry Netflix pobierzecie także na sprzęty Apple

Jeśli jesteśmy subskrybentami Netfliksa i mamy urządzenie z iOS lub iPadOS, to możemy już pobierać pierwsze gry z App Store. Jak na razie, dostępnych jest pięć tytułów: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3 The Game, Shooting Hoops, Card Blast! i Teeter (Up).

Po zainstalowaniu wybranej produkcji, zostaniemy poproszeni o zalogowanie się na swoje konto Netflix. Dzięki temu nie zapłacimy ani grosza za kompletne produkcje, wolne od reklam. Będą one dostępne w ramach planu standardowego serwisu.

Netflix bardzo szybko poradził sobie z ograniczeniami, jakie nakłada na deweloperów sklep App Store. Nie obyło się jednak bez kilku sprytnych wybiegów. Apple nie pozwala na przykład, by gry można było instalować bezpośrednio z poziomu aplikacji Netflix, tak jak jest to na sprzętach z Androidem. Zamiast tego, gry dostępne są „normalnie” w sklepie z aplikacjami – zainteresowani muszą pobrać każdą z nich z osobna.

Subskrypcje z poziomu aplikacji Apple ponownie możliwe

Być może nawet bardziej interesujące jest to, że Netflix ponownie umożliwił zakupienie subskrypcji z poziomu aplikacji na iOS. Wcześniej serwis streamingowy bardzo mocno sprzeciwiał się ogromnej, 30-procentowej prowizji Apple od tego typu transakcji. Dlatego od 2018 roku możliwe było uruchomienie abonamentu wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.

Netflix ewidentnie chce namieszać w mobilnym gamingu i podejmuje kolejne kroki, by przyzwyczajać swoich użytkowników do tego, że w aplikacji znajdą nie tylko filmy i seriale, ale także wartościowe gry na smartfony i tablety. Zobaczymy, gdzie Netfliksa zaprowadzi ta ścieżka.