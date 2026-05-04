World of Warships: Legends (Źródło: Wargaming)
World of Warships: Legends zwodował na PC

Nie każdy tytuł w edycji konsolowej to kropka w kropkę wersja na komputery stacjonarne. Fani polowania na okręty wojenne na PC mogą już sprawdzić World of Warships: Legends.

Czym jest World of Warships: Legends?

Jak już ustaliliśmy na wstępie, nie każdą grę warto przepisywać kropka w kropkę na inną platformę. Czasami wynika to z różnic w sterowaniu czy filozofią, jaką kierują się gracze decydujący się na granie na określonym sprzęcie.

World of Warships: Legends jest próbą dostosowania rozgrywki znanej z wersji na komputery stacjonarne do realiów konsolowych. W tym celu twórcy przyspieszyli nieco rozgrywkę, zmienili system zarządzania i stworzyli bardziej kompaktowe mapy – dzięki temu gra pozostaje wciągająca i grywalna, nawet kiedy zamiast klawiatury i myszki wirtualny admirał korzysta z gamepada.

Od teraz również gracze na PC mogą doświadczyć na swoich komputerach skondensowanej rozgrywki, znanej dotychczas z Xboksów i PlayStation, ponieważ gra World of Warships: Legends jest już dostępna zarówno na Steam, jak i platformie Xbox. Co więcej, osoby opłacające Game Passa mogą liczyć na dodatkowe korzyści.

Ukłonem dla osób, które zbierały przez lata doświadczenie na konsolach, jest możliwość cross-progresji. Wystarczy zalogować się na swoje konto Legends, aby kontynuować rozgrywkę tam, gdzie przerwano ją na innej platformie.

Nowości na wirtualnym basenie

Z premierą gry na PC zbiegła się kampania Blooming Mountain. Potrwa ona cztery tygodnie i z aktywnym wsparciem Admiralicji możecie zdobyć 80 kamieni milowych z kamuflażami i kontenerami, a zwieńczeniem całości jest odblokowanie Inamura – pancernika VII poziomu, wyposażonego w działa kalibru 410 mm o krótkim czasie przeładowania.

Oprócz tego Wargaming chce świętować Złoty Tydzień – wyjątkowy okres w japońskim kalendarzu. Z tej okazji pojawiło się pięć skórek do odblokowania – dla jednostek Aoba, Kagero, Musashi, Fubuki i Akatsuki. Wydarzenie „Spirits in the Wind” rozpisano na trzy tygodnie, a jedną z nagród jest również dodatkowe przebranie dla Dowódczyni Kaede Kawashiro.

Do gry powraca również tematyczna zawartość związana z Imperium Rzymskim oraz anime „Arpeggio of Blue Steel -Ars Nova-„. Częścią tego wydarzenia jest m.in. krążownik Premium VIII poziomu, Legate, nowy włoski pancernik Premium VII poziomu Marcantonio Colonna czy przebranie Centuriona Dowódcy.

W przypadku japońskiej animacji mowa o powrocie do szansy na rozbudowanie floty o ARP Musashi, ARP Nashi czy ARP Kirishima. W trakcie gry możliwe będzie również odblokowanie specjalnej skórki dla Yamato, a po ukończeniu zestawu misji zdobędziecie japońskie kamuflaże i kontenery Arpeggio.

