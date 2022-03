Jak złożyć wniosek o dofinansowanie dekodera DVB-T2?

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji, Minister Cyfryzacji uruchomił możliwość składania wniosków o dofinansowanie dekoderów obsługujących standard DVB-T2.

Reklama

DVB-T2 już pod koniec marca

Zanim jednak przejdziemy do sposobów składania wniosków, przypomnijmy wszystkie etapy, w jakich będzie postępować zmiana standardu z DVB-T/MPEG 4 na DVB-T2/HEVC:

etap 1: od 28 marca 2022 r. – województwa dolnośląskie i lubuskie;

etap 2: od 25 kwietnia 2022 r. – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie;

etap 3: od 23 maja 2022 r. – województwa lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie;

etap 4: od 27 czerwca 2022 r. – województwa lubelskie, mazowieckie, podlaskim, warmińsko-mazurskie.

Ustawa przyjęta przez polski parlament, zakłada 100 złotych dofinansowania do zakupu dekodera, lub 250 złotych na telewizor, obsługujący standard DVB-T2. Pomoc ma być przeznaczona dla najuboższych obywateli kraju, których nie byłoby inaczej stać na taki wydatek.

✅ Ruszyła usługa składania wniosków w rządowym programie dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora❗Od dziś wnioski można składać:

➡️ online za pośrednictwem platformy https://t.co/Yc0EIy3qOd lub

➡️ w formie papierowej w placówkach @PocztaPolska. https://t.co/pc9eSMRwil pic.twitter.com/AqOEUEne1V — CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM) March 21, 2022

Jak składać wnioski o dofinansowanie?

Aby otrzymać zastrzyk gotówki od Ministra Cyfryzacji, zapotrzebowanie można zgłosić na dwa sposoby. Od 21 marca, obywatele RP mogą składać wnioski za pośrednictwem punktów Poczty Polskiej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, dokument może zostać złożony przez pełnomocnika.

Swoją tożsamość, należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zawierającego imię, nazwisko, PESEL oraz zdjęcie wnioskodawcy. Pracownik Poczty Polskiej wprowadza wymagane dane do systemu elektronicznego. Gdy już wszystko jest gotowe, kompletny dokument należy ręcznie podpisać.

Najważniejsze co otrzymujemy, to kod świadczenia. Jeżeli podamy przy okazji adres e-mail, kopia tego kodu wpadnie również na skrzynkę pocztową. Jest on niezbędny, by móc w ogóle otrzymać zapomogę. Przedłożony w sklepie kod jest ważny do 31 grudnia 2022 roku. W akcji biorą udział najpopularniejsze sklepy RTV/AGD, w tym MediaMarkt, RTV Euro AGD, Media Expert, Neonet, a nawet Allegro.

Jeżeli chcemy złożyć natomiast wniosek przez sieć Internet, wystarczy udać się do oficjalnej strony Ministra Cyfryzacji. Kreator wniosku, poprowadzi interesantów przez wszystkie niezbędne etapy. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej osób wymieni dekodery i telewizory na czas.