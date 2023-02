Przełom! Windows 11 wreszcie pozwoli na połączenie komputera z iPhonem!

Najnowszy system operacyjny Microsoftu cały czas jest ulepszany o kolejne nowości. W ramach niejawnego programu systemu Windows, firma w ostatnim czasie rozpoczęła testy funkcji pełnoprawnej galerii i sterowania sprzętem z podświetleniem RGB. Najnowsza wersja pozwoli połączyć się z iPhonem, ale także wprowadza wyszukiwarkę AI do paska zadań.

Windows 11 dogada się z iPhonem przy pomocy aplikacji

Łącze z Telefonem nie jest niczym nowym, ponieważ aplikacja zadebiutowała już w 2018 roku i została dodana dla systemu Windows 10. Do dzisiaj umożliwiała połączenie tylko z urządzeniami z systemem Android, jednak wreszcie to się zmienia. Posiadacze iPhone’ów również skorzystają z rozwiązania, ponieważ nowa aktualizacja wprowadza obsługę systemu iOS do aplikacji Phone Link w Windows 11.

To z pewnością coś pomocnego, ponieważ nie każdy posiadacz smartfona z nadgryzionym jabłkiem korzysta z komputerów Apple – a tak możemy otrzymywać powiadomienia o wiadomościach i połączeniach z poziomu komputera.

Jak na razie, powyższa opcja dostępna jest wyłącznie dla użytkowników systemu Windows 11, biorących udział w niejawnym programie testów systemu Windows. Jeśli przebiegną one pomyślnie, będziemy mogli powitać iPhone’y wśród urządzeń powszechnie obsługiwanych przez aplikację Łącze z telefonem.

Wyszukiwarka AI Bing zintegrowana w pasek zadań Windows 11

Początkiem lutego Microsoft pokazał światu coś wielkiego, czyli nową przeglądarkę Bing, bazującą na sztucznej inteligencji. Rozwiązanie to jest coraz bardziej integrowane w aplikacje giganta technologicznego z Redmond – trafiło m.in. do komunikatora Skype, do mobilnych wersji Binga i Edge, a teraz trafi do paska zadań w Windows 11.

Ten ruch z pewnością w pewien sposób zachęci korzystających z systemu operacyjnego Microsoftu do wyszukiwania określonych fraz – integracja wyszukiwarki z paskiem zadań wydaje się przydatna.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Najnowsza aktualizacja systemu Windows 11 wprowadza także nowości w obrębie wideokonferencji – do dyspozycji będzie możliwość szybkiego uruchomienia aplikacji Windows Studio Effect (po kliknięciu prawej strony paska zadań). Co więcej, zintegrowana aplikacja Microsoft Teams zaoferuje jeszcze szybsze uruchomienie rozmowy – również z poziomu paska zadań.

Warto zaznaczyć, że apka Narzędzie wycinanie służąca do robienia zrzutów ekranu (wywoływana skrótem klawiszowym Windows + Shift + S), wreszcie da możliwość nagrywania! Tworzenie kilkusekundowych klipów z poziomu aplikacji to coś, czego brakowało, ponieważ zwykle trzeba było wykorzystywać do tego oprogramowanie firm trzecich.

Microsoft nie zapomniał o nowym, odświeżonym Notatniku w Windows 11, który był testowany we wczesnych wersjach systemu. Zmiana wreszcie trafi do oficjalnego wydania Jedenastki.

Nowości przedstawione powyżej powinny trafiać do szerszej publiki już od teraz. Jeśli aktualizacja dla naszego komputera będzie gotowa, usługa aktualizacji Windows poinformuje nas o tym, dając możliwość instalacji nowego wydania.