Sterowanie podświetleniem RGB bez aplikacji? Windows 11 to umożliwi

W dzisiejszych czasach podświetlenie RGB w peryferiach komputerowych to zupełny standard. Producenci sprzętu coraz chętniej implementują „światełka” do swoich propozycji, jednak aby spersonalizować efekty pod siebie, potrzeba tu specjalnego oprogramowania poszczególnych producentów. Jak się okazuje, w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie to nie będzie problemem, bowiem system operacyjny Windows 11 otrzymał wbudowany kontroler podświetlenia RGB.

Windows 11 z wbudowanym kontrolerem podświetlenia RGB

Posiadanie sprzętu „z innych parafii” w swoim komputerze może być problemem. Słuchawki z podświetleniem od producenta X, myszka od Y, klawiatura od Z – a do tego trzy osobne aplikacje do sterowania wszystkimi trzema to nierzadki widok.

I tutaj pojawi się coś zupełnie nowego, co umożliwi sterowanie wszelkim dostępnym podświetleniem – wbudowany w system Windows 11 kontroler podświetlenia, który wyświetli wszystkie kompatybilne urządzenia w jednym miejscu w zakładce „Personalization > Lightning”. Nowość zauważył użytkownik Twittera pod pseudonimem Albacore, który na swojej tablicy wrzucił zrzuty ekranu z testowej wersji z niejawnego programu testów systemu Windows 11 oznaczonej numerem 25295.

(źródło: Albacore | Twitter)

Wbudowany kontroler umożliwia sterowanie jasnością podświetlenia, samym efektem, prędkością efektu, a także zsynchronizowanie oświetlenia z akcentem koloru Windows. Na samej górze jest też opcja całkowitego wyłączenia „światełek”.

To na razie testowa funkcja, ale wygląda, jakby była w zaawansowanej fazie rozwoju

Takie rozwiązanie mogłoby rozwiązać pewien problem – jeśli mamy przykładowo słuchawki od SteelSeries, klawiaturę od Razer i myszkę Logitech, a chcemy ustawić podświetlenie wszystkich sprzętów na jednolity kolor. Oznacza to, że nie trzeba aplikacji do tych urządzeń nawet instalować – bardzo przydatna sprawa. Jednak rozwiązanie jest na razie w fazie testów i nie wiemy, czy w ogóle trafi do oficjalnej wersji systemu Windows 11.

Mimo wszystko jest to bardzo, ale to bardzo prawdopodobne – funkcja okazuje się naprawdę przydatna i na tyle znacząca, że może ułatwić wielu osobom personalizację swojego sprzętu. Miejmy zatem nadzieję, że wbudowany w system kontroler podświetlenia RGB trafi na nasze komputery.