Amazon nie odpuszcza tabletów – nadchodzi nowy model

Mimo że „druga młodość” tabletów już przeminęła, Amazon wciąż jest jednym z największych graczy w tym segmencie. Amerykański gigant nie zamierza tego zmieniać – przygotowuje do rynkowego debiutu nowe urządzenie. Właśnie dowiedzieliśmy się, jakie ono będzie.

Pierwsze informacje na temat tabletu Amazon Fire 10 HD

Najnowsza generacja tabletu Fire HD 10 zadebiutowała w kwietniu 2021 roku. Amazon nie ma w zwyczaju odświeżać swoich tabletów co roku, dlatego nie spodziewaliśmy się premiery następcy w zeszłym. Czas jednak mija i powoli przychodzi pora na debiut sukcesora. Najnowsze informacje wskazują na to, że Amazon się do tego przygotowuje.

W bazie amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (ang. Federal Communications Commission, FCC) odnaleziono nowy tablet, który zadebiutuje na rynku jako najnowszy przedstawiciel serii Fire HD 10. Zgodnie z tradycją, został on wyposażony w ekran o przekątnej 10,1 cala. Rozdzielczość wyświetlacza nie jest jeszcze znana, ale należy spodziewać się – wbrew temu, co może sugerować nazwa urządzenia – Full HD 1920×1080 pikseli, bowiem podobny otrzymał też (w końcu) Fire HD z 2021 roku.

FCC podaje, że nowy tablet ma 250 mm długości i 169 mm szerokości. Oznacza to, że będzie on nieco większy od swojego poprzednika, który ma wymiary 247×166 mm. To niewielka różnica i prawdopodobnie nie zostanie zauważona przez zdecydowaną większość użytkowników. W przeciwieństwie do faktu, że (jak wynika z udostępnionego przez FCC schematu) ramki dookoła wyświetlacza nie będą symetryczne – jedna jest wyraźnie węższa od pozostałych.

Amazon Fire HD 10 2023 (źródło: Tabletmonkeys)

Co zaoferuje nowy tablet Amazon Fire HD 10 2023?

Podczas gdy wygląd, przynajmniej panelu przedniego, urządzenia jest już znany, specyfikacja Fire HD 10 2023 w większości pozostaje tajemnicą. Federalna Komisja Łączności zdradziła jedynie, że sprzęt ma WiFi 5 i moduł NFC oraz zapewnia wsparcie dla GPS, a także ładowania bezprzewodowego.

To ostatnie wskazuje, że możemy mieć tu do czynienia z wersją z „Plusem” w nazwie, ponieważ w 2021 roku Amazon wprowadził na rynek dwa modele: Fire HD 10 i Fire HD 10 Plus – z tej dwójki tylko ten ostatni obsługuje ładowanie przewodowe, a ponadto ma też więcej – o 1 GB – RAM (4 GB vs 3 GB).

Data premiery nowego tabletu na tę chwilę jest owiana tajemnicą, aczkolwiek najpewniej można spodziewać się jej jeszcze w pierwszej połowie 2023 roku, dwa lata po debiucie obecnie najnowszej generacji z 2021 roku.