Windows 10X właśnie przestał być systemem przeznaczonym głównie dla urządzeń z dwoma ekranami

Do tej pory Microsoft twardo obstawał przy kierunku, który ujawnił Panos Panay na konferencji zorganizowanej w październiku ubiegłego roku. Wtedy to zobaczyliśmy urządzenia Microsoftu z dwoma ekranami, a jedno z nich miało działać na Windowsie 10X. Jednak nie będzie to system przeznaczony tylko dla Surface Neo i mu podobnych.

W ubiegłym miesiącu Microsoft zaczął przebąkiwać coś na temat Windowsa 10X i urządzeniach, które miałyby na nim działać. Co ważne, miałyby one nie być wyposażone w dwa ekrany, co jest istotną wiadomością, biorąc pod uwagę, że pierwotnie nowy system miał znaleźć się w pierwszej kolejności właśnie na tego typu sprzętach. Gigant z Redmond nie pozostawił dziś zbyt wiele pola do interpretacji, jeśli chodzi o zamiary firmy.

Windows 10X najpierw na „zwykłych” ultrabookach

„Świat jest zupełnie innym miejscem niż w październiku ubiegłego roku, kiedy podzieliliśmy się naszą wizją nowej kategorii urządzeń z podwójnym ekranem, działających na Windowsie. Ponieważ nadal stawiamy potrzeby klientów na pierwszym miejscu, musimy skupić się na ich zaspokajaniu w takiej formie, jaka niezbędna jest teraz. Nasi klienci wykorzystują moc chmury bardziej niż kiedykolwiek i uważamy, że nadszedł czas, aby w inny sposób wykorzystać to zapotrzebowanie. Windows 10X został zaprojektowany z myślą o elastyczności, a ta elastyczność pozwoliła nam skupić się na urządzeniach z systemem Windows 10X i jednym ekranem. Dzięki wykorzystywaniu rozwiązań chmury, nasi klienci będą mogli pracować, uczyć się i grać w zupełnie nowy sposób. Dlatego to właśnie urządzenia z jednym ekranem będą pierwszymi, na jakie trafi Windows 10X. Oczywiście nadal będziemy wyczekiwać odpowiedniego momentu, by wprowadzić urządzenia z dwoma ekranami na rynek.” – Panos Panay, szef projektów urządzeń w Microsoft

Panay postawił powyższą wypowiedzią kilka ważnych znaków zapytania. Na przykład w żaden sposób nie sprecyzował, kiedy pierwsze modele urządzeń z Windowsem 10X miałyby trafić na rynek. Trudno stwierdzić nawet, czy stanie się to przed końcem tego roku.

Microsoft nie musi sięgać po gwiazdkę z nieba

Jasne jest, że w związku z epidemią koronawirusa zmieniły się zasady gry. Więcej osób przebywa w domach i korzysta z klasycznego Windowsa 10. Microsoft odnotował 75-procentowy wzrost czasu spędzanego przy tym systemie. Najwyraźniej więc rewolucja urządzeń z dwoma ekranami najzwyczajniej w świecie… nie jest Microsoftowi potrzebna. Skoro kolejni klienci decydują się płacić firmie za usługi chmurowe, nie ma sensu wyskakiwać na scenę z nową kategorią urządzeń, która w tym momencie wydaje się mieć jeszcze mniej sensu niż podczas październikowej konferencji.

Trudno powiedzieć, co Windows 10X będzie w stanie zaoferować klasycznym laptopom. Być może będzie chodziło o bardziej rozbudowane wsparcie rozwiązań chmurowych, o których mówił Panos Panay.

Ostatnie, czego chciałby w tej sytuacji Microsoft, to zamieszania na rynku urządzeń z jednym ekranem. Nie może być tak, że klient będzie skonfundowany, wybierając ten sam typ sprzętu, różniącego się jedynie kluczowym oprogramowaniem systemowym. Adopcja nowego Windowsa 10X, którego celem w żadnym stopniu nie jest wyparcie cały czas aktualizowanego Windowsa 10, będzie dla Microsoftu nie lada wyzwaniem.

źródło: blog.windows.com