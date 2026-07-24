Wiemy, o jakich samochodach marzą Polacy

Najnowsze statystki ujawniły, o jakich samochodach marzą polscy kierowcy. Ten raport może być dla Was zaskoczeniem.

Marzenia motoryzacyjne Polaków – najnowszy raport OtoMoto

Pod koniec czerwca 2026 roku przedstawiliśmy raport o rosnącej liczbie samochodów elektrycznych na polskich drogach, ale rynek aut w Polsce jest dość mocno zróżnicowany. Obok popularnych modeli dostępnych dla dużego grona kierowców, nie zabrakło miejsca na segment premium.

Z raportu organizacji KPGM wynika, że wartość sektora samochodowego w 2025 roku w Polsce przekroczyła 55 miliardów złotych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez OtoMoto, pojazdy premium stanowią niewielki ułamek wszystkich ofert w serwisie – mimo to, sektor luksusowych aut odpowiada aż za 64,8% wartości sektora. Jak deklaruje motoryzacyjny marketplace, w lipcu 2026 roku z prawie 238 tysięcy aktywnych ogłoszeń oferowanych w kategorii osobówek:

2230 dotyczyło aut wystawionych za ponad 500 tysięcy złotych,

340 dotyczyło aut wystawionych za ponad 1 milion złotych,

28 dotyczyło aut wystawionych za ponad 3 miliony złotych.

Michał Wróblewski – Senior Head of Sales w OtoMoto – podkreśla, że samochody wyceniane na ponad 3 miliony złotych to segment, w którym liczą się nie tylko osiągi czy marka, ale przede wszystkim unikalność egzemplarza, jego historia oraz zaufanie do profesjonalnego sprzedawcy. Ponadto twierdzi, że mimo niewielkiej podaży, te najdroższe auta należą do najczęściej oglądanych na platformie.

Najdroższe auta luksusowe na polskim rynku

Niemal 57% ofert samochodów za ponad milion złotych oferowanych na OtoMoto stanowią limitowane modele super- i hipersamochodów, np. marek Ferrari czy Lamborghini, natomiast niemal co czwarty samochód z tego sektora to SUV.

Obecnie najdroższym samochodem osobowym dostępnym w OtoMoto jest Ferrari 812 Superfast wyceniony na 1968000 euro (~ 8,5 miliona złotych). Nie jest to jednak rekord platformy – historyczny wynik należy do modelu Bugatti Chiron, którego cena opiewała na ponad 18 milionów złotych. Auta za ponad milion złotych sprzedawane są przede wszystkim w województwie mazowieckim.

Statystyki przedstawione przez OtoMoto wskazują również, że największą uwagę (pod względem liczby wyświetleń) przyciągają super- oraz hipersamochody. Choć ich oferty stanowią około 25% ofert samochodów za ponad 500 tysięcy złotych, to generują około 30% odsłon. Co ciekawe, liczba wyświetleń tych pojazdów jest podobna do odsłon luksusowych SUV-ów, które stanowią aż 43% podaży.