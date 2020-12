Wiedźmin ładniejszy niż Cyberpunk, czyli moc tekstur HD

Wiedźmin 3 to tytuł, który wyrył się w naszej popkulturze na zawsze. Pomimo upływu lat, ciężko sprawić, by o nim zapomniano i nawet najnowsza produkcja CD Projekt RED nie jest w stanie skryć starszego brata w swoim cieniu. Dzięki nadchodzącej modyfikacji do Wiedźmina 3 wielu graczy może na nowo zakochać się w tej grze.

Ten sam Wiesiek, o wiele lepsze tekstury

Ostatni Wiedźmin z 2015 roku doczekał się wielu modyfikacji, a dziesiątki z nich poprawiają wygląd gry. Jedną z nich jest The Wither 3 HD Reworked Project, która kilka miesięcy temu ukazała się w dwunastej odsłonie. Stojący za nią Halk Hogan nie poprzestaje jednak dopracowywać tekstur w Wiedźminie i pod koniec 2020 pokazał zapowiedź kolejnej wersji swojego dzieła. Trzeba przyznać, że produkcja w wersji NextGen wygląda imponująco.

Co więcej, autor modyfikacji nie ukrywa, że czeka na odpowiedź od CD Projekt RED w sprawie współpracy przy dalszych usprawnieniach gry – zarówno edycji pecetowej, jak i wersji na konsole nowej generacji. Warto przypomnieć, że nad tą drugą pracuje studio Saber Interactive, które dopracowało port Wiedźmina 3: Dziki Gon na Nintendo Switch. Halk Hogan ma także w planach dopieszczenie Cyberpunka 2077, ponieważ nie ukrywa, że najnowszemu dziecku CDPR również nie zaszkodzi kilka usprawnień. Domyślamy się, że nastąpi to jednak dopiero po wydaniu niezbędnych łatek naprawiających bugi w nowej produkcji.

Czy Wiedźmin 3 odżyje na nowo w 2021?

Oprócz nowej wersji moda, w 2021 ma również ukazać się aktualizacja na PC, PlayStation 4 i Xbox One, w której to twórcy gry również zajmą się usprawnieniami graficznymi w Wiedźminie 3. Oprócz nowych, odświeżonych tekstur oraz najpewniej obsługi Ray Tracingu, możemy spodziewać się ulepszonej optymalizacji, co przełoży się na skrócenie czasu ładowania, w szczególności na dyskach SSD.

Nieśmiertelnego Wiedźmina czeka sporo zmian w nadchodzącym roku. Możemy się spodziewać, że po poprawieniu gry, zarówno przez modderów, jak i samych twórców, ta ponownie zyska na popularności i być może poprawi stosunek graczy do CD Projektu, który zdecydowanie się ochłodził po wydaniu Cyberpunka 2077.