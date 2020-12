Sprzedaż Cyberpunk 2077 to jakiś kosmos. Gra bije kolejne rekordy na Steam

Cyberpunk 2077 to gra, o której będzie głośno jeszcze długo. Przez ostatnie dni negatywne wiadomości o niej przeważały te pozytywne, dlatego dla przeciwwagi, mamy trochę liczb i wizualizację słupków sprzedażowych. Wynika z nich, że produkcja CD Projekt RED sprzedaje się wręcz kapitalnie.

Sprzedaż Cyberpunk 2077 jest obłędna

W niedzielę Steam opublikował zestawienie dziesięciu najlepiej sprzedających się gier na platformie. Cyberpunk 2077 osiągnął tam pierwsze miejsce, co raczej nie było specjalnym zaskoczeniem. To, co wprawia w osłupienie, to szacunkowe dane SteamSpy, które ukazują skalę hype’u, jaki ogarnął graczy po premierze nowego tytułu CDP RED.

Powyższe dane dotyczą wyłącznie wersji gry dostępnej na PC. Wynika z nich, że na samym Steamie grę zakupiło już ponad 15 milionów osób. Imponujące jest także tempo, w jakim do portfela CD Projekt RED wpadają kolejne środki za zakupione kopie cyfrowe gry. Patrząc na wykres, można śmiało stwierdzić, że ostatnio każdego dnia do grona właścicieli Cyberpunk 2077 dołącza średnio milion ludzi.

Oczywiście powyższe szacunki nijak nie przedstawiają rzeczywistej sprzedaży gry, nawet na komputerach osobistych, a to dlatego, że Steam nie jest przecież jedyną platformą, na której można dostać kod do pobrania tytułu. Cyberpunk 2077 oferowany jest przecież także w Epic Games Store, i co oczywiste, na GOG.com. Nie mówię już o tym, by podejmować próby wstrzelenia się w liczbę wszystkich sprzedanych wydań, włącznie z konsolowymi – na ten moment po prostu brakuje potrzebnych danych.

7.5 w wersji na Xbox Series S

Cyberpunk 2077 jest jak walec

Niezależnie od tego, czy Cyberpunk 2077 nam się podoba, czy nie oraz tego, co myślimy na temat jakości i dopracowania gry pod względem technicznym, jest ona jednym z najważniejszych produktów we współczesnej historii branży. Takich liczb na wykresach, biedny Gabe Newell nie widział jeszcze nigdy.

„Tyle tego towaru sprzedałem, że muszę zapalić”

Kiedy CD Projekt RED poda oficjalne dane sprzedażowe, a stanie się to prawdopodobnie jeszcze przed końcem roku, oko pewnie niejednemu zbieleje. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że część nabywców wystąpiła o zwrot pieniędzy wydanych na Cyberpunk 2077 (niektórzy – nadal chcąc w niego grać), mamy do czynienia z ogromnym sukcesem polskiej firmy. Czekamy zatem na oficjalne dane, i niech będą one jak najlepsze.