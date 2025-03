Wiadomości RCS na linii iOS-Android w końcu będą działać poprawnie?

Od miesięcy użytkownicy Androida i iOS zgłaszają liczne problemy z funkcjonowaniem wiadomości RCS. Choć Apple wprowadziło wsparcie dla tej technologii w 2024 roku, nie działała ona tak, jak powinna. Często wiadomości – zamiast w RCS – przechodziły na SMS. Teraz wszystko wskazuje na to, że sytuacja w końcu się poprawi. Google i Apple ogłosiły wsparcie dla nowego standardu RCS, który wprowadzi pełne szyfrowanie end-to-end między użytkownikami różnych platform.

Problemy z RCS na iOS i Androidzie

Gdy Apple ogłosiło, że wdroży obsługę RCS w iPhone’ach, wielu użytkowników miało nadzieję, że w końcu zakończy się wieloletnia „wojna wiadomości” między Androidem a iOS. Niestety, szybko okazało się, że RCS w iPhone’ach nie działała poprawnie. Jak wynikało z licznych zgłoszeń, wiadomości między Androidem a iOS były początkowo wysyłane jako RCS, ale po chwili przełączały się na SMS. Problem dotyczył wielu użytkowników, niezależnie od modelu smartfona czy operatora sieci.

Niektórzy użytkownicy Reddita zauważyli wówczas, że restart iPhone’a na chwilę przywracał poprawne działanie RCS, ale po 20 minutach problem powracał. Próby resetowania ustawień sieciowych również nie przynosiły trwałych efektów. Wszystko wskazywało na to, że problem leży po stronie Apple. Google potwierdziło, że RCS działa prawidłowo w obrębie Androida oraz samej platformy iOS, co sugerowało, że to implementacja w systemie Apple była źródłem problemów.

Google i Apple rozwiązują problem RCS

Teraz wszystko wskazuje na to, że Apple i Google w końcu znaleźli rozwiązanie. Nowa specyfikacja RCS Universal Profile 3.0 wprowadza pełne szyfrowanie end-to-end między urządzeniami iOS i Android. Dzięki temu rozmowy będą nie tylko bardziej bezpieczne, ale również bardziej stabilne.

Szyfrowanie będzie oparte na protokole MLS (z ang. Messaging Layer Security), który zapewni poufność wiadomości i ochronę przed atakami. Co ważne, Apple i Google zadeklarowały, że pracują nad jak najszybszym wdrożeniem tej technologii na swoich urządzeniach. Oznacza to, że w nadchodzących aktualizacjach systemowych zarówno urządzenia z iOS, jak i smartfony z Androidem otrzymają pełne wsparcie dla szyfrowanych wiadomości RCS.

Apple w oświadczeniu podkreśliło, że iMessage od samego początku wspierało szyfrowanie end-to-end, a teraz firma pomaga we wdrożeniu tej samej ochrony dla wiadomości RCS. Z kolei Google przypomniało, że użytkownicy aplikacji Google Messages mają E2EE od 2020 roku, ale dotychczas działało ono tylko między użytkownikami Androida.

Zmiany nie są jeszcze dostępne dla użytkowników, ale standard został zatwierdzony, co oznacza, że kwestia poprawnego działania wiadomości RCS między iPhone’ami i Androidem to tylko kwestia czasu – choć konkretna data wdrożenia nie padła. Dla użytkowników oznacza to tyle, że wkrótce RCS w końcu zacznie działać tak, jak powinien od samego początku (a przynajmniej w teorii powinno się tak stać).