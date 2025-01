Komunikacja na linii Android – iOS ma problemy. RCS nie działa poprawnie

Rich Communication Services (RCS), które miały zrewolucjonizować wymianę wiadomości między Androidem a iOS, nie działają zgodnie z oczekiwaniami. Użytkownicy zgłaszają problemy ze standardem, który miał wyeliminować ograniczenia SMS-ów, oferując bardziej zaawansowane funkcje. W czym problem?

Problemy z RCS. Co zgłaszają użytkownicy?

Apple, długo opierające się implementacji standardu RCS, wprowadziło go w 2024 roku, co wzbudziło nadzieję na poprawę komunikacji między użytkownikami Androida i iPhone’ów. Można powiedzieć, że skończyła się dzięki temu „dyskryminacja” smartfonów z systemem mobilnym Google na pokładzie, jednak liczne zgłoszenia wskazują, że standard nie działa stabilnie. Użytkownicy, w tym właściciele smartfonów z serii Pixel oraz iPhone’ów od modelu 13 do 16, zgłaszają, że początkowo wiadomości wysyłane są przez RCS, lecz po krótkim czasie system przełącza się na starszy standard SMS. Co istotne, problem występuje niezależnie od operatora czy modelu urządzenia.

RCS miał umożliwić obsługę zdecydowanie bardziej zaawansowanych funkcji w wiadomościach tekstowych wysyłanych pomiędzy Androidem i iOS. Chodzi o możliwości, takie jak potwierdzenia odczytu, wskaźniki pisania czy przesyłanie dużych plików multimedialnych. Tymczasem wielu użytkowników donosi, że mimo stabilnego połączenia internetowego standard ten nie działa poprawnie.

Co ciekawe, jeden z użytkowników Reddita zauważył nawet, że restart iPhone’a przywraca działanie RCS, ale tylko na około 20 minut, po czym problem pojawia się ponownie. Inne proponowane rozwiązania, takie jak resetowanie ustawień sieciowych, również nie przynoszą trwałych efektów u użytkowników.

Gdzie leży problem?

Z analizy portalu Android Authority wynika, że problem może leżeć po stronie Apple. Google potwierdziło, że RCS działa prawidłowo na urządzeniach z Androidem oraz w obrębie samej platformy iOS, co sugeruje, że źródłem problemu jest implementacja standardu w systemie iOS. Apple nie wydało jeszcze oficjalnego komentarza, co tylko zwiększa frustrację użytkowników i oczywiście mnoży komentarze na temat tego, że gigant z Cupertino zrobił to specjalnie.

RCS miał być rozwiązaniem pozwalającym na zniesienie podziału między użytkownikami Androida i iOS i w końcu braku podziału na lepsze i gorsze „kolory dymków” wiadomości w iPhone’ach. Jego wprowadzenie było długo wyczekiwanym krokiem. Niestety, obecne problemy wskazują, że pełna kompatybilność między tymi platformami wciąż jest odległym celem.