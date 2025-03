Jak Orange przygotowuje się na połączenia głosowe w technologii 5G?

Orange chwali się, że inwestuje w nowoczesne rozwiązania sieciowe, które mają zapewnić wyższą jakość i niezawodność usług głosowych oraz multimedialnych realizowanych za pomocą swojej sieci. Operator niedawno rozbudował swoją platformę IMS, która odpowiada za zarządzanie połączeniami w sieciach LTE i Wi-Fi. Dzięki tej modernizacji możliwe będzie wdrożenie połączeń głosowych w sieci 5G.

Co to jest IMS i dlaczego jest tak ważny?

Nie jest trudno się domyślić, że usługi głosowe w sieciach komórkowych nie działają w próżni. Stoją za nimi zaawansowane systemy sieciowe, które dbają o jakość połączeń i ich niezawodność. Jednym z kluczowych elementów takiej infrastruktury jest platforma IMS (z ang. IP Multimedia Subsystem), której zadaniem jest zarządzanie połączeniami głosowymi, wideo i wiadomościami w sieciach IP. W Orange to właśnie IMS obsługuje technologie VoLTE (rozmowy głosowe w LTE), VoWiFi (rozmowy przez Wi-Fi), ViLTE (połączenia wideo) oraz SMS-y w Wi-Fi Calling.

Choć IMS działa w sieci Orange już od ponad dekady, rosnąca liczba użytkowników i urządzeń mobilnych wymusiła jego modernizację. Operator uruchomił nową, zwirtualizowaną wersję platformy, co przekłada się na większą elastyczność w zarządzaniu usługami oraz możliwość szybszego reagowania na awarie. Modernizacja obejmowała migrację kilkunastu kluczowych usług, w tym Biznesową Telefonię IP i telefonię VoIP dla klientów indywidualnych.

Jednym z ciekawszych zastosowań IMS jest także substitucyjna telefonia stacjonarna, czyli możliwość przeniesienia numeru stacjonarnego na kartę SIM i korzystania z niego na określonym obszarze. Takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne dla firm oraz osób, które chcą zachować dotychczasowy numer telefonu, ale jednocześnie zyskać mobilność.

Orange przygotowuje się na połączenia głosowe w 5G

Obecnie większość rozmów w sieci Orange odbywa się za pośrednictwem technologii VoLTE, czyli w sieci LTE. Jak wynika z danych operatora, w lutym 2024 roku ponad 70% wszystkich połączeń głosowych w Orange było realizowanych właśnie w ten sposób. Jest to efekt stopniowego wyłączania sieci 3G i zastępowania jej przez LTE.

Mimo że IMS jest dziś kojarzony głównie z LTE i Wi-Fi Calling, jego możliwości są znacznie większe. Dzięki modernizacji infrastruktury Orange chwali się, że może w przyszłości wdrożyć technologię VoNR (z ang. Voice over New Radio), czyli połączenia głosowe realizowane bezpośrednio w sieci 5G. To oznacza jeszcze lepszą jakość rozmów, mniejsze opóźnienia i większą stabilność połączeń.

Aby przygotować się na rosnące zapotrzebowanie na połączenia VoLTE i przyszłe wdrożenie VoNR, Orange zwiększył pojemność swojej platformy IMS poprzez dodanie nowego węzła infrastruktury. W praktyce oznacza to, że operator jest w stanie jednocześnie obsłużyć większą liczbę połączeń i użytkowników, zapewniając większą dostępność usług.