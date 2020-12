Wiadomości Google – „oczy serca” lub „lajka” damy teraz na desktopie

Aplikacja Wiadomości Google, dostępna na desktopie w wersji webowej, zyskała właśnie nową funkcję. Użytkownicy mogą reagować na otrzymane wiadomości za pomocą emoji.

Wiadomości Google coraz bliżej innych komunikatorów

Google ostatnio wzięło się za bardziej intensywny rozwój swojej aplikacji służącej do czatu. Mamy do czynienia z kolejną już próbą stworzenia popularnego komunikatora. Nie traktowałbym go jednak jako bezpośredniego konkurenta dla Facebook Messengera czy WhatsApp, ale raczej jako odpowiedź na iMessage oferowane przez Apple.

Z Wiadomości Google możemy korzystać na urządzeniach z Androidem, a od dłuższego czasu również na desktopie przez przeglądarkę internetową. Aplikacja obsługuje zarówno klasyczne SMS-y, jak i także czaty RCS. To właśnie tej drugiej opcji dotyczy wdrażania nowość.

Wiadomości Google (fot. Android Police)

Reakcje na wiadomości dostępne są już w mobilnej aplikacji. Podobnie jak w wielu innych komunikatorach, w tym także w iMessage, służą one do reagowania za pomocą emoji na otrzymane wiadomości. Nie musimy więc oddzielnie wysyłać samej emoji, niepotrzebnie zabierającej przestrzeń w otwartym oknie rozmowy. Wystarczy po prostu dodać emoji do konkretnej wiadomości.

Co ciekawe, reakcje nie były dostępne na desktopie, ale właśnie się to zmienia. Jak informuje serwis Android Police, funkcja jest już wdrażana w webowym kliencie. W celu skorzystania z nowości, wystarczy tylko najechać kursorem myszy na wiadomość, aby wyświetliły się dodatkowe opcje i kliknąć na ikonkę dodawania emoji. Użytkownik ma do wyboru siedem emoji – m.in. kciuk w górę, „oczy serca”, zdziwienie, smutek czy złość.

Wiadomości Google (fot. Android Police)

Z nowości można korzystać zarówno w przypadku odebranych wiadomości, jak i wysyłanych. Obsługiwane są w prywatnych rozmowach i czatach grupowych, ale trzeba pamiętać, że działają tylko dla czatów RCS.

Należy zaznaczyć, że funkcja jest wdrażana stopniowo. W związku z tym, jeszcze nie wszyscy użytkownicy Wiadomości Google mogą mieć dostęp do reakcji.

Wiadomości Google – pozostałe nowości

Jak już wcześniej wspomniałem, rozwój aplikacji ostatnio przyspieszył. W tym roku dodano chociażby lepsze wsparcie dla czatów RCS, co według Google, powinno pozytywnie przełożyć się na bezpieczeństwo rozmów. Dodatkowo, użytkownicy otrzymali jeszcze możliwość edycji multimediów.