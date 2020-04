RCS pojawia się w Polsce. Wy też możecie już korzystać?

Już od dawna mówi się, że tradycyjne SMS-y prędzej czy później odejdą do lamusa i zostaną zastąpione przez multimedialne komunikatory. Google niewątpliwie przyspieszy ten proces, bowiem zamierza udostępnić na szeroką skalę technologię RCS (Rich Communication Services), która nazywana jest także „SMS-em 2.0”. Od teraz mogą korzystać z niej również użytkownicy w Polsce, choć jeszcze nie wszyscy.

Od pewnego czasu w zdecydowanej większości ofert operatorzy komórkowi dają klientom nielimitowane SMS-y, lecz użytkownicy coraz częściej wykorzystują do komunikacji popularne komunikatory internetowe, m.in. Facebook Messenger, WhatsApp, Viber i Telegram. Pozwalają one bowiem wysyłać nie tylko tekst, ale też zdjęcia, filmy, gify czy inne pliki i wymagają do tego jedynie dostępu do internetu, podczas gdy inaczej byłby to już MMS, a nie wszyscy mają je za darmo.

O RCS mówi się już od kilku lat. W zeszłym roku Google poinformowało, że nie zamierza dłużej oglądać się na operatorów i czekać, aż łaskawie wdrożą oni to rozwiązanie. Gigant z Mountain View wziął sprawy w swoje ręce i pod koniec 2019 roku mogli korzystać z niego już mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Teraz Rich Communication Services zaczynają się pojawiać również w Polsce.

RCS w Wiadomościach Google na Androidzie w Polsce

Google nie poinformowało o rozpoczęciu wdrażania RCS w naszym kraju, ale usługa ta pojawia się na coraz większej liczbie smartfonów z polskimi kartami SIM. Moja rodzicielka, która jest posiadaczką Huawei P Smart 2019 i ma numer w Virgin Mobile, może już korzystać z tego rozwiązania – powiadomienie wyskoczyło samo po uruchomieniu aplikacji Wiadomości Google.

Konfiguracja jest banalnie prosta – po dotknięciu przycisku „Zgadzam się” trzeba było tylko wpisać numer telefonu i to wszystko. Ustawieniami RCS można sterować w zakładce „Funkcje czatu” (jeśli ktoś nie ma dostępu do tej usługi, zobaczy komunikat o treści „Funkcje czatu są niedostępne na tym urządzeniu. Twój operator nie obsługuje tej funkcji”). To właśnie tam da się podejrzeć stan (połączono, konfiguruję lub rozłączono), włączyć lub wyłączyć funkcje czatu, opcję przesyłania potwierdzenia przeczytania wiadomości czy pokazywanie animacji, która informuje, że użytkownik odpisuje na wiadomość.

Dzięki RCS wszystkie wiadomości wysyłane są przez internet (WiFi lub dane komórkowe). Jeżeli połączenie nie będzie dostępne, użytkownik zostanie poinformowany, że wysyła SMS lub MMS (odpowiedni napis znajdzie się przy strzałce, która służy do wysyłania wiadomości). Google informuje też, że „Funkcje czatu” pozwalają także przekazywać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości i tworzyć rozmowy grupowe.

Nie wiadomo, w jaki sposób Google rozszerza dostępność RCS na smartfonach z Androidem – „Funkcji czatu” nie można wywołać ręcznie w żaden sposób. Jeśli możecie już z nich korzystać, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Usługa jest połączona z aplikacją Wiadomości, która instalowana jest fabrycznie na smart-telefonach wielu marek, m.in. Huawei, LG, Sony i Nokia.

Źródło: własne, Google