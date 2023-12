Nie uwierzysz, w jakim wieku polskie dzieci dostają swój pierwszy smartfon

Z najnowszego raportu wynika, że w Polsce coraz młodsze dzieci dostają swoje pierwsze smartfony. Przeciętny wiek, w którym otrzymuje się telefon z dostępem do Internetu znacząco się obniżył. Jest też wiele innych ciekawych kwestii m.in. ile czasu młodzież spędza obecnie w sieci, oraz jak często pada w niej ofiarą gnębienia lub wyśmiewania.

Smartfony w rękach najmłodszych

Smartfony stały się nieodłącznym elementem codzienności, także w życiu najmłodszych. Badania przeprowadzone przez NASK w ramach projektu „Nastolatki 3.0” rzucają światło na to, w jakim wieku polskie dzieci otrzymują swój pierwszy smartfon, oraz jak wygląda ich obecność w wirtualnym świecie, który nazwany jest przez instytut „współczesnym podwórkiem”.

Jednym z najbardziej zaskakujących faktów wynikających z tego badania jest to, że przeciętny wiek, w którym polskie dzieci dostają „pierwszy telefon z dostępem do Internetu” to 8 lat i 5 miesięcy. Warto zauważyć, że większość portali społecznościowych wymaga ukończenia 13. roku życia, by z nich korzystać. W praktyce oznacza to, że wiele dzieci obchodzi takie ograniczenia, podając fałszywe dane.

Rodzice często nie zdają sobie sprawy z treści, z jakimi ich dzieci mogą się spotkać w sieci, a influencerzy, którzy stają się idolami młodych użytkowników, często prezentują treści nieadekwatne do ich wieku.

Analiza danych z raportu ujawnia także stale rosnący trend w czasie spędzanym przez dzieci i młodzież w Internecie. Statystyki pokazują, że obecnie średnia ilość czasu poświęcanego na korzystanie z sieci w dni robocze to 5 godzin i 36 minut, a podczas weekendów wzrasta do 6 godzin i 16 minut. Warto dodać, że poprzednie badanie wskazywało na średni czas online na poziomie 4 godzin i 50 minut dziennie.

fot. VisionPics / Pixabay

Z czym w sieci spotykają się młodzi użytkownicy?

Choć większość rodziców (60%) deklaruje, że ustala zasady korzystania z Internetu, nastolatkowie często tego nie potwierdzają. Badanie pokazuje wysoką rozbieżność pomiędzy deklaracjami rodziców a odczuciami dzieci. Rodzice są także często nieświadomi zagrożeń, jakie mogą spotkać ich dzieci w mediach społecznościowych.

Niemal 40% nastolatków doświadczyło wyzwisk w sieci, a co czwarty był ośmieszany lub poniżany, głównie z powodu wyglądu fizycznego. Jednak blisko 60% rodziców nie jest świadomych, że ich dzieci doświadczają takiej przemocy online. Podobne rozbieżności widać także w świadomości rodziców na temat otrzymywania przez dzieci zdjęć o charakterze pornograficznym – 80% rodziców nie wie o takich sytuacjach, podczas gdy ponad 30% nastolatków potwierdza otrzymywanie takich materiałów​​​​​​.

Rosnącym zagrożeniem okazują się również tzw. patostreamy, czyli transmisje na żywo, podczas której prezentowane są m.in. libacje alkoholowe, przemoc domowa, czy inne nielegalne zachowania. Takie treści regularnie ogląda 25% nastolatków, a jedynie 13% rodziców jest tego świadomych.