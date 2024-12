WhatsApp wprowadza kolejną przydatną zmianę. Po co nam kody QR?

WhatsApp wprowadza nową funkcję, która z pewnością ułatwi i przyspieszy korzystanie z komunikatora wielu osobom. Użytkownicy będą mogli korzystać z kodów QR, co znacząco uprości proces zapraszania i dołączania do społeczności. To jedna z wielu zmian, które dotknęły apkę w ostatnim czasie.

Kody QR w WhatsApp. Jak to działa?

Nowa funkcja, wprowadzona w wersji beta WhatsApp na Androida (2.24.25.7), umożliwia generowanie kodów QR dla kanałów. Dzięki tej zmianie ich udostępnianie staje się wyjątkowo intuicyjne.

Aby wygenerować kod QR, wystarczy otworzyć kanał, przejść do menu udostępniania i wybrać odpowiednią opcję. Po wygenerowaniu kodu można go przesłać lub zwyczajnie pokazać innym użytkownikom. Żeby automatycznie dołączyć do kanału wystarczy go zeskanować.

Nowa funkcja może być szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy zaproszenia są przekazywane osobiście, np. podczas wydarzeń czy spotkań biznesowych. Zamiast kopiowania linków i wysyłania ich przez wiadomości, wystarczy pokazać kod QR na ekranie. To także doskonałe rozwiązanie dla administratorów kanałów, którzy chcą w łatwy sposób zwiększyć zasięg swoich społeczności.

Portal wabetainfo podkreśla, że nowa funkcja jest obecnie w fazie testów beta i stopniowo będzie udostępniana kolejnym użytkownikom.

Wygenerowany w WhatsApp kod QR (źródło: wabetainfo)

Komunikator wprowadził ostatnio sporo nowości

Obsługa kodów QR to tylko jedna z wielu zmian, jakie WhatsApp wprowadza w ostatnim czasie. Niedawno WhatsApp ogłosił funkcję transkrypcji wiadomości głosowych, która pozwala na odczytywanie treści nagrań w formie tekstu. Trzeba przyznać, że jest to niezwykle przydatne w sytuacjach, gdy odsłuchanie takiej wiadomości jest niemożliwe, np. w pracy lub w miejscach publicznych, jeśli zapomnieliśmy wziąć ze sobą słuchawek.

Kolejną nowością, z której już można skorzystać, są wersje robocze wiadomości w WhatsApp. Ta funkcja umożliwia zapisanie niedokończonych wiadomości, by wrócić do ich edycji później. Jest to szczególnie pomocne w sytuacjach, gdy użytkownik musi przerwać pisanie, ale nie chce stracić wprowadzonego już tekstu.

Wprowadzenie obsługi kodów QR, transkrypcji wiadomości głosowych i roboczych wiadomości pokazuje, że WhatsApp konsekwentnie rozwija swoją platformę, by sprostać oczekiwaniom użytkowników.