Gigant z Cupertino szykuje sporą zmianę. Zapomnijcie o Apple ID

O tym, że Apple szykuje spore zmiany, wiadomo już od jakiegoś czasu. W sieci pojawiały się informacje mówiące, że iOS 18 może być największą aktualizacją w historii marki. Okazuje się, że użytkownicy mogą już niedługo pożegnać się z Apple ID. Dlaczego?

iOS 18 będzie powiewem świeżości?

Aktualizacje systemu, w oparciu o który działają iPhone’y, w ostatnich latach przynosiły większe lub mniejsze zmiany. Żadnej z nowych wersji iOS nie można było jednak nazwać przełomową lub największą aktualizacją w historii marki, a takim właśnie mianem będzie można określić iOS 18. Nie mamy jeszcze co do tego stuprocentowej pewności, jednak mówią o tym doniesienia, które pojawiły się na końcu stycznia 2024 roku.

Nowością będzie wprowadzenie obsługi standardu RCS w aplikacji do wiadomości, co znacząco poprawi komunikację z użytkownikami korzystającymi na co dzień ze smartfonów z systemem Android. Umożliwi to, między innymi, wysyłanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości, przekazywanie wiadomości głosowych, a także wprowadzenie czatów głosowych i wiele innych funkcji.

Ujawniono, że system iOS 18 zostanie wzbogacony o nowe funkcjonalności AI w Siri, w tym o technologie generatywnej sztucznej inteligencji. Znajdzie ona zastosowanie m.in. podczas pisania w aplikacji Wiadomości oraz ma być dostępna w Apple Music, Pages, Keynote i Xcode. To jednak nie wszystkie zmiany, jakie mają wejść w życie wraz z iOS 18.

Apple ID przejdzie do przeszłości

Apple ID to dla użytkowników iPhone’ów to, czym dla androidowców jest konto Google. Za jego pomocą możemy zalogować się właściwie do większości usług na naszym smartfonie. Apple ID pojawia się na wszystkich platformach giganta z Cupertino od ponad 10 lat. Okazuje się jednak, że już w tym roku konto to czeka punkt zwrotny.

Musimy Was uspokoić. Gigant z Cupertino nie ma żadnego szalonego pomysłu na likwidację wspólnego konta dla swoich usług. Mowa tutaj o informacjach przekazanych przez portal macrummors, według których zmieniona (w ramach rebrandingu) ma zostać jedynie nazwa tej usługi. W nadchodzącej wersji iOS oraz macOS, zamiast Apple ID ma pojawić się Apple Account.

Jak podkreśla serwis, nie wiadomo jeszcze, dlaczego firma rozważa tę zmianę. Producent nie potwierdził także faktu, że w ogóle wejdzie ona w życie. Przekonamy się o tym zapewne na tegorocznej konferencji WWDC, która prawdopodobnie odbędzie się w czerwcu 2024 roku.