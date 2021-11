WhatsApp pracuje nad całkowicie nową aplikacją na Windowsa i macOS

WhatsApp jest dostępny na komputerach od wielu lat. Nie ma jednak co ukrywać, że nazwanie tego programu pełnoprawna aplikacją to mocne nadużycie – to, co najwyżej, atrapa mobilnej aplikacji, działająca na desktopach. Najnowsze informacje wskazują, że niebawem może to ulec zmianie. WhatsApp pracuje nad całkowicie nową aplikacją dedykowaną komputerom.

WhatsApp jako UWP

O tym, że WhatsApp pracuje nad nową aplikacją, wiemy nie od dzisiaj. Informowało o tym WABetaInfo już w 2019 roku. Od tego czasu minęło jednak sporo czasu, a nowego oprogramowania nadal się nie doczekaliśmy. Temat ucichł, a branża całkowicie zapomniała, że nowe wydanie ma pojawić się na rynku.

(źródło: Aggiornamenti Lumia)

Wygląda jednak, że okres oczekiwania nareszcie się skończył – nowa aplikacja właśnie pokazała się światu. Redakcja Aggiornametni Lumia uzyskała dostęp do nowej wersji WhatsAppa i podzieliła się informacjami na jej temat.

Z grafik wynika, że nowe wydanie cechować będzie się obecnością efektu akrylu w stylistyce Fluent Design. Wygląda też na to, że WhatsApp będzie uniwersalną aplikacją dla Windowsa 10 i Windowsa 11. W związku z tym, z ociężałego i mocno obciążającego zasoby komputera oprogramowania, WhatsApp nareszcie stanie się lekką aplikacją, uruchamiającą się w mgnieniu oka.

(źródło: Aggiornamenti Lumia)

Nowe wydanie to również szereg nowości

Nowa aplikacja to nie tylko nowy rdzeń i nowy wygląd, ale również nowe funkcje. Jedną z nowości jest tryb Drawing, a więc prosty szkicownik, który idealnie sprawdzi się na urządzeniach obsługujących dotyk. Przy jego pomocy będzie można coś naprędce napisać czy narysować, aby po chwili móc się tym podzielić z rozmówcą.

(źródło: Aggiornamenti Lumia)

W związku z całkowicie przepisanym kodem aplikacji, nowy WhatsApp będzie obsługiwał rozbudowane powiadomienia systemowe. Co najważniejsze, zostaną one również wyświetlane w chwili, kiedy aplikacja będzie wyłączona – koniec z trzymaniem uruchomionej aplikacji w drugim planie, aby być na bieżąco.

(źródło: Aggiornamenti Lumia)

Niestety nie wiadomo, kiedy należy spodziewać się premiery nowej aplikacji. Zważając jednak na to, że powyższe informacje i grafiki dotyczą w pełni działającej wersji, to może się okazać, że jest ona całkiem blisko. Z informacji WABetaInfo wynika, że na macOS także zmierza nowa aplikacja z odświeżonym wyglądem, ale data jej wydania również pozostaje nieznana.

(źródło: Aggiornamenti Lumia)