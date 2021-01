WhatsApp w wersji na komputery będzie wymagał weryfikacji biometrycznej za pomocą smartfona

WhatsApp nie ma ostatnio zbyt dobrej prasy. Firma nie wstrzymuje jednak zmian, które testowano już w komunikatorze przez ubiegłe miesiące. Dzięki temu, wkrótce podczas logowania się do aplikacji na desktopy, trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość.

Dodatkowa warstwa zabezpieczeń w WhatsApp

WhatsApp poinformował dziś, że będzie pozwalał na dodawanie do aplikacji wzoru odcisku palca, skanu twarzy lub tęczówki, by wzmocnić zabezpieczenia aplikacji. Nie będą one używane podczas używania komunikatora na smartfonie, ale przydadzą się, gdy będziemy chcieli zalogować się do desktopowej lub webowej wersji aplikacji.

Obecnie, by korzystać z WhatsAppa na komputerze, mamy możliwość odpalenia komunikatora w aplikacji webowej lub z poziomu programu pobieranego na maszyny z systemem Windows 10 lub macOS. By wysyłać i odbierać wiadomości, wystarczy zeskanować aparatem smartfona kod QR, który pojawi się na ekranie komputera. Wkrótce oprócz tego, trzeba będzie także potwierdzić swoją tożsamość na smartfonie, za pomocą wybranej funkcji biometrycznej weryfikacji.

To dodatkowe zabezpieczenie pomoże zachowywać bezpieczeństwo, bo w momencie, gdy WhatsApp na smartfonie i komputerze będzie łączyć znacznie więcej niż teraz, kluczowe będzie strzeżenie wrażliwych na ataki szczelin w oprogramowaniu – a z pewnością do takich należą „bramki” łączące smartfon z desktopem. Jak na razie, strona pomocy komunikatora nie została zaktualizowana o nowe dane.

Wciąż duża przepaść między wersją mobilną a stacjonarną

WhatsApp zapowiada, że to dopiero początek nowych funkcji, które mają zbliżyć do siebie doświadczenie korzystania z komunikatora na smartfonach i komputerach. Czekamy na przykład na testowaną już możliwość wykonywania połączeń wideo przez desktopowego WhatsAppa.

Ponadto, przygotowywane jest odświeżenie wyglądu komunikatora na systemach Android oraz iOS. Gdyby spojrzeć na to z tej strony, to rzeczywiście modyfikacje interfejsu WhatsAppa na smartfony były w ostatnich latach symboliczne.