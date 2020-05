WhatsApp na iOS wkrótce z wyczekiwanym szyfrowaniem w iCloud. Testy już trwają

Użytkownicy WhatsAppa, którzy preferują urządzenia Apple, wkrótce zyskają lepszą ochronę kopii zapasowych trzymanych w iCloud.

WhatsApp i problemy z ochroną kopii zapasowych

Pawieł Durow, twórca Telegrama, wśród głównych wad konkurencyjnego WhatsAppa wymienił wątpliwe podejście do ochrony danych. Stwierdził on, że brak pełnego szyfrowania jest jedną z cech, która sprawia, że nie mamy do czynienia z bezpiecznym komunikatorem.

Owszem, rozmowy prowadzone za pośrednictwem WhatsAppa są szyfrowane end-to-end, ale nie dotyczy do kopii zapasowych trzymanych w chmurze Google i Apple. Aplikacja umożliwia bowiem wrzucenie wiadomości i plików multimedialnych na Dysk Google lub iCloud, aby mieć do nich dostęp na innych urządzeniach i w razie awarii, nie stracić historii rozmów. Warto jednak pamiętać, że decydując się na taki krok, musimy pogodzić się z brakiem pełnego szyfrowania oferowanego przez WhatsAppa.

WhatsApp zaczyna testować wyczekiwane zmiany

Na początku marca tego roku dowiedzieliśmy się, że twórcy WhatsAppa pracują nad wdrożeniem szyfrowania historii rozmów trzymanych na Dysku Google. Teraz, jak informuje serwis WABetaInfo, podobna funkcjonalność jest sprawdzana w aplikacji na iOS.

Zmiany zostały zauważone w aktualnej wersji beta WhatsAppa i mają być już testowane na wybranej grupie użytkowników. Szyfrowanie kopii zapasowych obejmuje zarówno wiadomości tekstowe, jak i udostępnione multimedia. Dzięki temu, wszystkie dane trzymane w iCloud stają się znacznie bezpieczniejsze i są lepiej chronione przed niepowołanymi osobami.

Mimo iż nowość trafiła już do wersji beta, to nie poznaliśmy planów związanych z wprowadzeniem szyfrowania u wszystkich użytkowników stabilnej wersji komunikatora. Możliwe, że pojawi się w najbliższej aktualizacji, ale niewykluczone, że testy zostaną wydłużone i na zmianę trzeba będzie jeszcze poczekać kilka tygodni lub nawet miesięcy.

Owszem, nie mamy do czynienia z funkcją, która będzie widoczna od razu po uruchomieniu komunikatora, jak niedawno wdrożony ciemny motyw. Należy jednak mieć na uwadze, że dodanie szyfrowania do kopii zapasowych jest równie ważne, jak nie ważniejsze od nowego schematu kolorów. W końcu, zapewnia ono dodatkową warstwę ochrony dla często wrażliwych danych, prywatnych rozmów i zdjęć.

Polecamy również:

źródło: Forbes, WABetaInfo