WhatsApp testuje szybszy i wygodniejszy sposób dodawania kontaktów

Użytkownicy WhatsAppa mogą już testować nową metodę dodawania kontaktów z wykorzystaniem kodów QR.

Nie trzeba już ręcznie dodawać kontaktu

Twórcy WhatsAppa z pewnością mają powody do zadowolenia. Dane z lutego tego roku wskazują, że z komunikatora korzysta 2 mld osób, co jak najbardziej należy uznać za imponujący wynik. Mimo tych sukcesów, zespół rozwijający WhatsAppa nie zamierza zwalniać tempa i ciągle wprowadza usprawnienia oraz nowe funkcje. Nie powinno to dziwić, w końcu konkurencja na tym rynku jest naprawdę silna i tylko czeka na przejęcie użytkowników innych komunikatorów.

Jak informuje serwis WABetaInfo, w najnowszej wersji beta WhatsAppa pojawiła się funkcja pozwalająca na szybkie i wygodne dodawanie kontaktu. To z pewnością dobra wiadomość, bowiem obecny proces może być dość uciążliwy, szczególnie jeśli musimy dodać kilku znajomych. Aktualnie trzeba wprowadzić dane z numerem telefonu do książki adresowej w smartfonie.

Nowość powinna być już dostępna dla większości osób korzystających z komunikatora w wydaniu testowym, zarówno na Androidzie, jak i iOS. Odpowiednia opcja, pozwalająca na wygenerowanie kodu QR, znajduje się w ustawieniach aplikacji. Utworzony kod może następnie zeskanować inny użytkownik, aby dodać nowy kontakt do swojej książki.

W związku z tym, że mamy do czynienia z rozwiązaniem wprowadzonym w wersji beta, to nie należy nastawiać się na bezproblemową pracę. Niewykluczone, że korzystanie z kodów QR może obecnie wiązać się z błędami. Jeśli więc zależy Ci na wyższej jakości, to warto poczekać na wdrożenie funkcji w finalnej wersji komunikatora.

Mimo iż opisywana nowość jest już dostępna w kanale beta i jest testowana na szerszej grupie osób, to obecnie nie wiadomo, kiedy twórcy WhatsAppa zdecydują się na udostępnienie jej wszystkim użytkownikom. Nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego komunikatu, więc pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na odpowiednią aktualizację.

WhatsApp testuje inne funkcje

Wygodne dodawanie kontaktów to jedna z kilku zmian, które niebawem mogą trafić do popularnego komunikatora. Zespół WhatsAppa pracuje również nad innymi zmianami, wśród których warto wymienić możliwość korzystania z jednego konta na kilku smartfonach czy lepsze zabezpieczenie kopii zapasowych.

źródło: The Verge, WABetaInfo