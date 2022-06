Legendarna bijatyka za darmo na Steam

Gdyby podać grę typu „mordobicie”, która najbardziej zmieniła ten gatunek, bohater dzisiejszego wpisu, prawdopodobnie znalazł by się w czołówce.

Street Fighter II na Steam. Koszt – zero złotych

Dlaczego Street Fighter II powinien znaleźć się w TOP 5, jeżeli nie na pierwszym miejscu listy najlepszych bijatyk? Po pierwsze, jest to świetnie rozwinięty sequel – więcej postaci i więcej map oznaczało zatrzymanie graczy na dłużej. Po drugie, gra o wiele lepiej realizowała walki 1-na-1 przeciwko drugiemu graczowi. O kultowości zadecydował jednak inny czynnik – kombosy.

Możliwość płynnego przechodzenia z jednego ataku do drugiego nie była zamiarem twórców. Okazało się jednak, że gracze sami zauważyli zależności pomiędzy ciosami – dziś ataki kombo są nieodłączną częścią bijatyk, a Street Fighter II: The World Warrior na stałe zapisał się złotymi zgłoskami w historii gier wideo. A to był dopiero początek.

W zbiorowej świadomości graczy „Soryuuken” jest równie kultowe co „Finish Him”

W ciągu 3 lat od premiery Street Fighter II doczekało się kilku aktualizacji, z których Super Street Fighter II Turbo jest uznawana za „jedną z najdoskonalszych bijatyk wszechczasów”. Dowody? Choć od premiery „ostatecznego wydania” minęło już 28 lat, gra nadal jest ogrywana w ramach różnorakich zawodów (ostatni raz w 2021 roku, w ramach DreamHack Community Clash Fighting Games Season 3), a do 2014 roku pojawiał się w ramach EVO, jednego z najpopularniejszych wydarzeń e-sportowych skupionych wokół bijatyk. Należałoby jednak dodać, że w ostatnich latach mowa o Super Street Fighter II Turbo HD Remix – grze podkręconej pod względem grafiki. O doskonałości SSF2T świadczy fakt, że HD Remix nie dotknął żadnego gameplayowego aspektu gry – nie było co poprawiać!).

Niestety, gracze o ograniczonym budżecie muszą zadowolić się podstawową wersją gry z podtytułem The World Warrior. Na szczęście oryginał jest równie grywalny, co podrasowana edycja. Osiem bohaterów do wyboru, 11 przeciwników do pokonania w turnieju – nic tylko brać i grać.

Street Fighter II jest dostępny za darmo do 21 lipca na platformie Steam jako część promocji Capcom Arcade Stadium 2 – drugiej części zbioru klasycznych gier wydanych przez japońską firmę w XX wieku. Wszystkie tytuły dostępne w Arcade Stadium możemy kupić zarówno w dużym zestawie, jak i osobno.