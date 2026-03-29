Ważna zmiana na iPhone’ach. Apple stawia na przejrzystość

Użytkownicy iPhone’ów powinni docenić szykowną zmianę. Otóż aplikacje medyczne, zarówno te samodzielne, jak i łączące się ze sprzętem medycznym, zyskają specjalną etykietę w App Store.

App Store zapewni specjalną informację

Obecnie smartfon może pełnić rolę podstawowego lub jedynego aparatu, odtwarzacza muzyki, narzędzia do edycji filmów, przenośnej konsoli, kluczyka do domu i samochodu, a także – co kluczowe w kontekście omawianego tematu – może okazać się pomocny dla osób dbających o formę lub chorujących. Aplikacje zapewniają bowiem wygodny sposób na gromadzenie i przeglądanie danych związanych ze zdrowiem – tych wprowadzanych ręcznie przez użytkownika oraz automatycznie pobieranych ze sprzętu medycznego.

Cieszy więc zaangażowanie Apple w technologię medyczną, a także tematy z tym związane. Mam na myśli nie tylko wysoką precyzję czujników montowanych w Apple Watchach czy bogaty zestaw funkcji w aplikacji Zdrowie, ale również zapowiedź zmian w App Store. Nowe podejście powinno bowiem ułatwić wybór aplikacji medycznej.

Użytkownik w App Store otrzyma stosowną informację, czy dana aplikacja jest regulowanym wyrobem medycznym, zgodnym z wytycznymi wydanymi przez organ regulacyjny danego regionu lub jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie wyrobami medycznymi i ich zgodność z przepisami. Oczywiście oprogramowanie, aby załapać się do nowej etykiety, będzie musiało spełnić kilka punktów zawartych w dokumentacji Apple.

Nie każda aplikacja otrzyma nową etykietę

Nowe zasady obejmą aplikacje dostępne na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i USA. Ponadto, aby otrzymać etykietę w App Store, konieczne będzie spełnienie szeregu kryteriów.

Aplikacja musi mieć główną lub drugorzędną kategorię Zdrowie i fitness lub Medycyna. Dodatkowo zadaniem dewelopera jest wybranie w sekcji kwestionariusza klasyfikacji wiekowej opcji „częste” przy pytaniu dotyczącym informacji medycznych lub leczenia.

Zadaniem dewelopera jest jeszcze dostarczenie Apple dodatkowych danych. Wśród nich należy wymienić numer SRN w Unii Europejskiej, adres URL instrukcji użytkowania, oświadczenie o użytkowaniu – w przypadku UE/EOG jest to oświadczenie o zamierzonym celu lub przeznaczeniu oraz potrzebne będą informacje dotyczące bezpieczeństwa – np. ostrzeżenia, środki ostrożności i przeciwwskazania. Każdy użytkownik będzie mógł zobaczyć wszystkie te dane w App Store.