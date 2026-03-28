Huawei Pura 80 Ultra
Bartosz Kaja·
Twój następny smartfon zrobi jeszcze piękniejsze zdjęcia. Podziękuj Chińczykom

Obecny stan mobilnej fotografii to zasługa zarówno producentów matryc z Japonii i Korei, jak i europejskich specjalistów od optyki. Dzisiaj swój wkład w rozwój branży zaprezentowało chińskie przedsiębiorstwo.

SmartSens, czyli kto?

Możliwe, że nazwa firmy niewiele Wam mówi. Nic dziwnego. SmartSens to chińska firma specjalizująca się w matrycach CMOS, istniejąca na rynku zaledwie od kilku lat. Jej rozwiązania trafiają wszędzie – od samochodów, przez inteligentne kamery po automatykę przemysłową. W świecie smartfonów trudno znaleźć urządzenia wyposażone w ich matryce, choć najprawdopodobniej to SmartSens odpowiada za flagowy, główny sensor w Huawei Pura 80 Ultra.

Firma nie zamierza iść w kierunku popularnych rozwiązań i jej nowym rozwiązaniem ponownie jest matryca, która może trafić do flagowych telefonów nowej generacji. Co wiemy o SC5A6XS?

Specyfikacja nowego sensora dla flagowych smartfonów

1-calowy moduł o rozdzielczości 50 megapikseli zbudowano w oparciu o proces 22 nm z wykorzystaniem układu warstwowego. Sposobem na naturalne podkręcenie jakości zdjęć jest integracja technologii Lofic HDR 3.0. Dzięki niej matryca jest w stanie poradzić sobie ze słabo naświetlonymi miejscami, dzięki wyłapaniu szerszego spektrum poziomów jasności. Dzięki temu zasięg dynamiczny SC5A6XS wynosi aż 115 dB, co umożliwia wydobycie sporej liczby detali w kadrach o wysokim kontraście.

Oprócz tego matryca wspiera nagrywanie wideo w formacie 4K i 120 klatkach na sekundę. Wsparcie z HDR oferowane jest już na poziomie 4K i 60 kl/s. Rozmiar piksela w module wynosi 1,6 µm i – dzięki technologii SFCPixel – oferuje lepszą wrażliwość na światło. Poprawia to jakość zdjęć w kadrach o słabym oświetleniu bez generowania nadmiernego ziarna.

smartsens sc5a6xs matryca do smartfonów
SmartSens SC5A6XS (źródło: Gizmochina)

Zadania związane z autofocusem realizuje natomiast połączenie pełnopikselowego AllPix ADAF oraz częściowa detekcja fazy. SmartSense popracował również nad energooszczędnością, poprawiając pracę trybu HDR, co powinno przełożyć się na dłuższy czas pracy urządzenia w trakcie kręcenia wideo oraz wolniejsze nagrzewanie się smartfona.

Moduł SC5A6XS wszedł właśnie w fazę produkowania sampli, a masowa produkcja planowana jest w drugim kwartale 2026 roku. Matrycę powinniśmy zobaczyć w akcji wraz z premierą serii Huawei Pura 90, choć niektórzy przewidują, że na rozwiązania SmartSense może zdecydować się w przyszłości Xiaomi.

