Użytkownicy są wściekli na pomysł YouTube. Oby to był tylko błąd

Ktoś w YouTube postanowił wepchnąć jeszcze więcej AI na stronę główną. Wygląda to źle i jest niepraktyczne. Miejmy jednak nadzieję, że przynajmniej w kwestii tytułów filmów mamy do czynienia z błędem.

YouTube wpadł na zły pomysł, czyli jeszcze więcej AI na stronie głównej

Z pewnością zauważyliście, że obecnie panuje moda na sztuczną inteligencję, szczególnie na generatywną. Oczywiście chatboty AI i inne narzędzia potrafią być przydatne, ale ostatnio jest chyba tego zbyt dużo. Co więcej, powstają rozwiązania, które tak naprawdę nic nie wnoszą, a nawet potrafią tylko zdenerwować użytkowników, negatywnie wpływając na daną aplikację czy usługę.

Świetnym przykładem jest najnowszy pomysł YouTube, który – przynajmniej na ten moment – na szczęście pozostaje w fazie testowej. Otóż zakłada on wepchnięcie jeszcze więcej AI na stronę główną i nie chodzi nawet o wątpliwej jakości filmiki, które często możemy spotkać w sekcji Shorts.

Z postów opublikowanych przez użytkowników Reddita (madcuntKore i GrimmOConnor) wynika, że YouTube rozpoczął testy funkcji, która z pomocą sztucznej inteligencji generuje podsumowania filmów. Nie dość, że raczej same streszczenia są zbędne, to ponadto zastępują one tytuły filmów. Wygląda to po prostu fatalnie. Chociaż niektórzy wskazują, że zniknięcie tytułów może być wynikiem błędu, ale to tylko przypuszczenia.

Oczywiście nie możemy teraz założyć, że YouTube wkrótce będzie wyglądał właśnie w ten sposób. Po pierwsze, brak tytułów może być spowodowany usterką. Po drugie, byłaby to zbyt duża zmiana. Jeśli jednak to nie błąd, to ktoś w YouTube stwierdził, że funkcja ma sens, co jest już niepokojące.

Niewykluczone jednak, że Google w niedalekiej przyszłości wybierze pewien kompromis – tytuły filmów zostaną, ale dojdzie do tego funkcja AI automatycznie generująca podsumowania do filmów. Śmiem jednak wątpić, że użytkownicy potrzebują właśnie tego, a nie bardziej przejrzystej strony głównej.

YouTube staje się coraz dziwniejszym tworem

Niedawno mogliśmy usłyszeć o nowych reklamach na YouTube, które są testem cierpliwości. Jednak rosnąca liczba reklam to tylko jeden z wielu problemów omawianej platformy. Odnoszę wrażenie, że z każdym rokiem jest ona coraz gorsza, a sensownej alternatywy za bardzo nie widać.

Przykładowo niedawno otrzymałem aktualizację interfejsu strony odtwarzacza, która przeniosła licznik łapek w górę w innej miejsce, a także ukryła przycisk pozwalający na zapisanie filmu na playliście. Ta zmiana nie wniosła nic pożytecznego. Ponadto aplikacja już od dłuższego czasu działa tak sobie, przynajmniej w wersji na Androida.

Obawiam się, że ten starszy, odczuwalnie lepszy YouTube już nigdy nie powróci. Szkoda.