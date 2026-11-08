Samsung Galaxy Buds On nie zostaną Twoim prezentem świątecznym

Popularność słuchawek o otwartej konstrukcji z roku na rok rośnie. Końcówka 2026 roku okazała się momentem, w którym do rywalizacji postanowił dołączyć Samsung. Okazuje się jednak, że niektórzy poczekają na Galaxy Buds On nieco dłużej.

Samsung w kolejnej kategorii

Jakie otwarte słuchawki TWS najlepiej kupić? Lista jest długa, obejmuje wiele urządzeń i szeroki przekrój cen. Dla wielu osób odpowiedź często jest jednak inna i dość prosta – tego producenta, który przygotował mój smartfon. Nie jest to postawa pozbawiona sensu – w końcu firmy nierzadko sprawiają, że niektóre funkcje dostępne są wyłącznie po sparowaniu urządzeń pochodzących od nich samych.

Ci, którzy czekali na otwarte słuchawki Samsunga, w końcu doczekali się ich debiutu w postaci Galaxy Buds On, zaprezentowanych na początku października 2026 roku. W dużym skrócie – to sprzęt w kształcie litery „C”, który ma się charakteryzować dobrze przylegającą do ucha konstrukcją, o równo rozłożonym nacisku i oferującą wysoki komfort noszenia.

Na pokład trafiły przetworniki TwinBoost podbijające niskie częstotliwości, platforma Snapdragon S7 Gen 1 Sound oraz wsparcie dla sztucznej inteligencji.

Słuchawki zdążyły się już pojawić w Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych. Można było zatem spodziewać się, że od europejskiej premiery dzielą nas tygodnie.

Samsung Galaxy Buds On | źródło: Samsung

Galaxy Buds On w Europie dopiero w styczniu 2027 roku

Cóż, powyższe zdanie jest prawdziwe, jednak aby je uczciwie doprecyzować, okazuje się, że nie chodzi o „kilka”, a „kilkanaście” tygodni. Pod koniec października dowiedzieliśmy się, że słuchawki Koreańczyków nie pojawią się u nas w 2026 roku, a zasugerowane dla regionu okienko to „wczesny 2027”.

Teraz serwisowi SamMobile udało się nieco doprecyzować termin. Obecnie wszyscy powinniśmy się zatem nastawić, że Samsung Galaxy Buds On zadebiutują w Europie 18-24 stycznia, w trzecim tygodniu miesiąca. Cena wciąż pozostaje tajemnicą, choć amerykańską kwotę 229 dolarów (~900 złotych) można potraktować jako pewnego rodzaju poszlakę.

Wychodzi zatem na to, że dla osób, które spodziewały się otrzymać nowe słuchawki Samsunga w prezencie, jest jakaś nadzieja. Może nie pojawią się one pod świąteczną choinką, ale od drugiej połówki na Walentynki – jak najbardziej.