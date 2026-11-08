Sprzątaj i nie martw się ceną. Dreame odpaliło wyprzedaż

Wygoda związana z inteligentnymi urządzeniami do sprzątania i pielęgnacji jest warta każdej złotówki. Jeżeli zastanawiacie się, jak pogodzić nowoczesną technologię z niską ceną, odpowiedź brzmi „wyprzedaż Dreame” w trakcie trwającej promocji Black Weeks.

Co Dreame przygotowało na Black Weeks w 2026 roku?

Roboty sprzątające

Listę urządzeń otwierających tegoroczne promocje najłatwiej rozpocząć tym, co najbardziej może wyręczyć nas na co dzień, czyli robotami sprzątającymi. Dzięki promocji Dreame możemy wejść w ten świat za mniej niż pięć stówek za pomocą modelu F20.

To urządzenie mopująco-sprzątające, które może pracować do 150 minut i dzięki silnikowi o mocy ssania do 20000 Pa i automatycznemu dostosowywani siły do podłoża poradzi sobie zarówno z płytkami, panelami, jak i i wykładziną. W ostatnim czasie Dreame F20 kosztował ok. 520 złotych jednak w trakcie wyprzedaży możecie zamówić go za 399 złotych.

Jeżeli jednak wolicie coś o bardziej rozbudowanej liście opcji, model L40 Ultra CE może spełnić Wasze potrzeby. Praca silnika o mocy 13 kPa jest w tym przypadku wspierana zarówno na etapie odkurzania przez szczotkę TriCut rozcinającą włosy i sierść, które mogłyby zaplątać się w urządzenie, jak i w trakcie mopowania – tu pomocna okazuje się technologia RoboSwing, która pozwala dotrzeć krążkom mopującym w każdy kąt mieszkania. Zamiast wydawać 1599 złotych wystarczy zapłacić ok. 1399 złotych.

Dreame L40 Ultra CE | fot. Dreame

Wyobrażam sobie jednak takich, którzy nie mają żadnej litości dla najmniejszej drobinki brudu. To się świetnie składa, bo promocją objęto również Dreame X60 Pro Ultra Complete. Siła ssania 42000 Pa wyciągnie drobinki z dywanu, a system wysuwanych ramion upewni się, że szczotka i mop znajdzie i wyeliminuje brud na każdym milimetrze podłogi. Zautomatyzowana stacja czyszcząca odciąży Was również z obowiązku mycia podkładek mopa, suszenia ich i opróżniania pojemnika na brud. Wyjątkowym zdolnościom eliminacji nieczystości towarzyszy świetna cena promocyjna – sugerowana przez producenta kwota 6499 złotych została zastąpiona na czas promocji metką z napisem 5499 złotych.

Gdzie kupić? Dreame X60 Pro Ultra Complete ok. 5499 zł Media Expert RTV Euro AGD OleOle Zawiera linki afiliacyjne.

Odkurzacze pionowe

Wyobrażam sobie, że wciąż istnieje grupa osób, które preferuje osobiście zajmować się brudem i plamami. Nie pozostaje mi zatem nic innego jak przyjrzeć się dwóm modelom z oferty Dreame na wyprzedaży.

Pierwszy z nich to R10s – lekka i ergonomiczna konstrukcja ze składaną rurą pomoże użytkownikowi dotrzeć ze szczotką pod kanapę czy łóżko, a wyłapywanie drobinek będzie łatwiejsze dzięki podświetleniu CelesTect. Silnik o mocy 140 AW wyłapie bardziej uporczywe nieczystości, a zamontowany akumulator umożliwi nieprzerwane sprzątanie nawet przez 70 minut. W ostatnich tygodniach średnia cena odkurzacza oscylowała w okolicach 730 złotych – teraz kosztuje tylko 669 złotych.

Dreame R10s | fot. Dreame

Jeżeli walka z brudem ma się zakończyć nokautem w pierwszej rundzie, warto wystawić takiego zawodnika jak Dreame Z30 Ultra. Wtedy silnik o mocy 330 AW, filtr HEPA H14 i końcówka z podświetleniem podłóg wytropi każdy kłębek kurzu. Akumulator umożliwiający pracę przez 90 minut pozwoli na nieprzerwany pojedynek, a bogata lista akcesoriów (m.in. szczotka obrotowa, szczotka wielofunkcyjna oraz końcówka do usuwania sierści) umożliwi walkę z brudem na innych powierzchniach. W trakcie promocji model został wyceniony na ~1399 złotych.

Gdzie kupić? Dreame Z30 Ultra ok. 1388 zł Media Expert OleOle Zawiera linki afiliacyjne.

Odkurzacze Wet & Dry

A może odkurzacz z funkcją mopowania? Nie ma problemu. Dreame H12 Pro Ultra łączy 3 zaawansowane funkcje w jednej konstrukcji, algorytmy analizują stopień zabrudzenia podłogi, a funkcja sterylizacji i suszenia po zakończeniu pracy odejmuje sprzątającemu kolejnych obowiązków. Sprzęt wyceniony na 899 złotych kosztuje właśnie 699 złotych.

Dreame T16 Pro Steam wykorzystuje natomiast dwie potężne siły, jakimi są woda i wysoka temperatura. Para i wałek likwidują w ten sposób wszystko: plamy, tłuszcz, wirusy czy grzyby. 2599 złotych to póki co cena z przeszłości – teraz sprzęt można zdobyć wydając jedynie 1999 złotych.

Gdzie kupić? Dreame T16 Pro Steam ok. 1999 zł Media Expert OleOle RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Urządzenia do pielęgnacji osobistej

Dbać można nie tylko o dom, ale też o siebie. Dreame uwzględniło swoje produkty także z kategorii beauty w promocji Black Weeks. W trakcie trwania akcji taniej kupimy m.in. suszarkę do włosów Glory lub bardziej kompaktową konstrukcję Pocket Ultra; suszarko-lokówkę Airstyle Pro czy urządzenie stylizujące Miracle.

Wyprzedaż Dreame obowiązuje zarówno w oficjalnym sklepie producenta, jak i w wybranych sklepach sieci partnerskich. Promocja obowiązuje do 30 listopada 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.