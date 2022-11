Odważna wizja Volkswagena. Autonomiczne samochody już za kilka lat

Oczywiście autonomiczne samochody już jeżdżą po publicznych drogach, ale wciąż mamy do czynienia z testami, a nie masowym zastosowaniem technologii. Według Volkswagena zmieni się to do końca lat dwudziestych XXI wieku.

Autonomiczne auta wkrótce trafią do mainstreamu

Nie możemy obecnie pójść do salonu, aby kupić w pełni autonomiczny samochód. Nie możemy też w dowolnym miejscu zamówić przejazdu takim autem. Owszem, są już świadczone usługi z wykorzystaniem robotaxi, ale wciąż tylko na wyznaczonych obszarach w dość ograniczonej formie.

Thomas Schafer, dyrektor generalny marki Volkswagen, wierzy, że do końca tej dekady autonomiczne samochody uda się wprowadzić do mainstreamu. Oczywiście zakłada, że uda się to zrobić przede wszystkim firmie Volkswagen.

Schafer wskazał, że jego firma już testuje samochody autonomiczne w Hamburgu i Monachium, a więc odpowiednia technologia jest dostępna. Nadal jednak koszt takiego auta jest ogromny, co wynika m.in. z tego, że mało się go produkuje. CEO marki Volkswagen zauważył również, że istnieje silna presja, aby udowodnić, że samochody autonomiczne są lepsze niż człowiek. Nie mogą po prostu oferować takiego samego poziomu bezpieczeństwa – muszą jeździć lepiej.

Oczywiście założenie, że samochody autonomiczne muszą być lepsze jest jak najbardziej słuszne. W końcu celem zbliżającej się rewolucji, która ma sprawić, że samochodami będzie sterować zaawansowana sztuczna inteligencja, jest właśnie znaczna poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Wkrótce autonomiczne samochody Volkswagena będą dostępne

Jak już wspomniałem, Thomas Schafer uważa, że autonomiczne auta jeszcze przed 2030 rokiem będą znacznie powszechniej stosowane. Niewykluczone, że w wielu miastach będzie można zamówić przejazd robotaxi.

Mimo widocznych postępów, nie nastawiałbym się jednak na pełną autonomiczność, a więc możliwość przejechania z dowolnego punktu A do dowolnego punktu B bez dotykania kierownicy. Przed producentami samochodów, a także wszystkimi firmami rozwijającymi jazdę autonomiczną, jest jeszcze mnóstwo problemów do rozwiązania.

Warto tutaj odnotować, że Volkswagen zamierza uruchomić usługę autonomicznych przejazdów w Hamburgu, która będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. We flocie pojazdów mają zostać wykorzystane elektryczne modele ID. Buzz.