Dobre i tanie mikrofony dla twórców. Nowa generacja już dostępna

Mikrofony Mozos cieszą się dobrą sławą wśród twórców internetowych – głównie za sprawą atrakcyjnej relacji ceny do możliwości. Na rynku właśnie pojawiła się ich nowa generacja. Co konkretnie ma do zaoferowania zestaw Mozos MX4-Dual?

Mikrofony Mozos MX4-Dual – niedroga opcja dla twórców internetowych

Mozos MX4-Dual to zestaw, na który składają się dwa bezprzewodowe mikrofony krawatowe oraz odbiornik. Całość działa w paśmie 2,4 GHz, zapewniając zasięg do 80 metrów i opóźnienia na poziomie zaledwie 20 ms. Synchronizacja dźwięku z obrazem powinna więc być nienaganna, nawet podczas transmisji na żywo.

Oba mikrofony zbierają dźwięk w zakresie 360 stopni, dzięki czemu aktualna pozycja użytkownika nie ma większego znaczenia. Producent zwraca również uwagę na szerokie pasmo przenoszenia (od 20 do 20000 Hz), co ma sprzyjać dobrej jakości podczas rozmów, niezależnie od tonu głosu. Tymczasem to właśnie wywiady, podcasty i vlogi (także realizowane na żywo) znajdują się wśród proponowanych zastosowań.

Mozos MX4-Dual (fot. Mozos)

Pojedynczy mikrofon waży zaledwie 9 g i ma akumulator o pojemności 90 mAh, dzięki któremu może działać przez 6 godzin na jednym ładowaniu. W razie czego dołączone do zestawu etui z akumulatorem o pojemności 1000 mAh pozwala na szybkie uzupełnienie energii. Sam odbiornik zaś wytrzymuje do 8 godzin.

Mikrofony Mozos MX4-Dual są kompatybilne z komputerami, aparatami i kamerami cyfrowymi, jak również ze smartfonami. Do połączenia można wykorzystać wtyk mini jack albo też adaptery USB-C lub Lightning (także będące częścią zestawu). Całość nie wymaga skomplikowanej konfiguracji, gdyż działa na zasadzie plug & play.

Nie zabrakło też funkcji monitorowania jakości nagrań w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybką identyfikację problemów i błyskawiczne podjęcie działań naprawczych, nawet podczas trwającej transmisji na YouTube.

Ile kosztują mikrofony Mozos MX4-Dual?

Zestaw mikrofonów Mozos MX4-Dual jest już dostępny w sklepie producenta, gdzie jego cena wynosi 219,99 złotych (z opcją darmowej dostawy). Lada moment powinien również trafić do popularnych sieci handlowych.