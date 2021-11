vivo Y55s pozuje w sieci tuż przed oficjalnym debiutem

vivo, kontynuując swoją ekspansję, nie może pozwolić sobie na zwolnienie tempa. W związku z tym, chiński producent szykuje się do kolejnej premiery nowego smartfona. Najnowszą, średniopółkowa propozycją ma być vivo Y55s, który właśnie został dostrzeżony w sieci chińskiego operatora komórkowego.

vivo Y55s zapowiada się przeciętnie

Niedawno, nowy smartfon vivo V2164A otrzymał certyfikację 3C w Chinach. Dotychczas na jego temat nie było wiadomo zbyt wiele, ale wraz z informacją z bazy danych IMEI, udało się ustalić, że mowa o modelu Y55s. Teraz okazuje się, że smartfon zdradza swoje oblicze u jednego z operatorów komórkowych. Co ciekawe, model Y55s nie pierwszy raz pojawia się w nomenklaturze vivo.

Na stronie China Telecom właśnie pojawił się „nowy” model vivo Y55s. Oznacza to, że na kilka chwil przed premierą, poznajemy oficjalny wygląd urządzenia i część jego technicznej specyfikacji. Okazuje się bowiem, że nowy model powinien zadebiutować w Chinach już 4 grudnia.

vivo Y55s to niemałe urządzenie. Jego wymiary wynoszą 163,87 x 73,55 x 9,17 mm, a waga to solidne 199 gramów. W takiej bryle zamknięto 6,58-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD, z wycięciem w kształcie łezki, w którym znajduje się 8-megapikselowa kamera do selfie. Ekran zyskał rozdzielczość Full HD+, o nieokreślonym odświeżaniu.

Nowe vivo nie będzie sprzętem nudnym, przynajmniej pod względem kolorystyki. vivo Y55s dostępny będzie w kolorze czarnym Ceramic Black, niebieskim Mirro Lake i różowo-czerwonym Cherry Pink Meteor. Ciekawie prezentuje się rozmieszczenie aparatów na tyle, które wyglądają dość charakterystycznie. Będąc przy aparatach, warto wspomnieć, że główny obiektyw będzie miał rozdzielczość 50 Mpix, a dodatkowy sensor to 2-megapikselowy obiektyw pomocniczy o nieznanym, póki co, przeznaczeniu.

Sercem urządzenia będzie procesor Dimensity 700, który wspomoże 8 GB RAM. Użytkownikom na dane zostanie oddane do dyspozycji 128 GB pamięci (z wyłączeniem systemu). Niemała grubość i słuszna waga urządzenia są poniekąd podyktowane rozmiarem ogniwa. Bateria ma pojemność aż 6000 mAh – na czas pracy nie powinien narzekać dosłownie nikt. Głosy niezadowolenia mogą się za to pojawić podczas ładowania. vivo Y55s obsługuje ładowanie z mocą do 18 W poprzez port USB typu C – uzupełnienie całego zapasu energii „od zera” może chwilę zająć.



Smartfon zadebiutuje na rynku z Androidem 11 i niedługo po premierze ma otrzymać aktualizację do najnowszej, dwunastej odsłony systemu Google. Sprzęt obsłuży dual SIM, GPS, Wi-Fi i Bluetooth 5 i sieć 5G. Na pokładzie znalazło się też wyjście audio jack 3,5 mm i slot na kartę SD.

Jak już zdążyliśmy wspomnieć, nowy smartfon zadebiutuje jeszcze w tym tygodniu – 4 grudnia. vivo Y55s został wyceniony na 1899 juanów, czyli około 300 dolarów. Niestety, nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle smartfon wyjdzie poza granice Chin.