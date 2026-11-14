Nowy wymiar immersji z Razerem. Te fotele są inne niż wszystkie

Każdy z nas chciałby jak najlepiej wczuć się w grę, dlatego często inwestujemy w wyjątkowe monitory i dobre, dopasowane słuchawki. Od dziś każda próba immersji będzie jednak niepełna, jeżeli nie będziemy posiadaczami jednego z nowych foteli Razera.

Nowy wymiar immersji z Razerem

Okazuje się, że dla Razera fotele stały się sposobem na stworzenie jedynych w swoim rodzaju akcesoriów – takich, których zadaniem nie jest wyłącznie wygodne utrzymanie naszych czterech liter, ale też podbicie immersji i upiększenie pokoju gracza. Razer Soma Pro jest pewnego rodzaju podsumowaniem zebranego przez lata doświadczenia firmy.

Zacznijmy jednak od podstaw, czyli ergonomii. Soma Pro ma wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego, a całość opracowano przy użyciu pianki o dwóch gęstościach. W ten sposób fotel nie naciska na ciało, dzięki miękkiej warstwie wierzchniej, a sprężysty rdzeń stabilizuje ciało. Maksymalny kąt odchylenia oparcia to 132∘.

Razer Soma Pro | źródło: Razer

Dodatkowo na wyposażeniu fotela znajdziemy podłokietniki regulowane w czterech pozycjach, magnetyczną poduszkę pod głowę i mechanizm odchylania Frog Tilt. Konstrukcyjnie mamy tu do czynienia ze stalową ramą i pięcioramienną podstawą ze stopu aluminium malowaną proszkowo. Na wszystkie mechanizmy i elementy ruchome Razer udziela 3-letniej gwarancji.

Do podbicie immersji trzeba jednak czegoś więcej, dlatego Soma Pro to jedyny fotel w ofercie łączący trzy technologie: Chroma RGB Reactive Game Lighting, THX Spatial Audio, oraz Sensa HD Haptics.

Pierwsza z nich sprawia, że wbudowane w fotel oświetlenie reaguje na to, co się dzieje na ekranie z pomocą diod LED świecących w 16,8 milioniach kolorów. THX Spatial Audio współpracuje natomiast z wbudowanymi głośnikami, znajdującymi się na wysokości głowy siedzącego, oferując dźwięk przestrzenny.

Razer Soma Pro | źródło: Razer

Za najważniejszy element można uznać pojawienie się wymienionego na końcu Sensa HD Haptics. Wcześniej rozwiązanie pojawiło się w uniwersalnej macie Razer Freyja, zaprezentowanej we wrześniu 2024 roku – teraz zostało zintegrowane wraz fotelem.

O co w tym wszystkim chodzi? W oparciu fotela znajduje się sześć siłowników haptycznych, które z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów analizują, co powinna odczuć postać w grze i przenosi te wrażenia prosto na nasze plecy. W ten sposób eksplozje i uderzenia stają się nie tylko wrażeniami audio-wizualnymi, ale też „dotykowymi”.

Jeżeli jednak gra nie obsługuje natywnie Sensa HD Haptics, nic straconego. Technologia umożliwia zamianę odbieranego sygnału audio w efekty haptyczne, dzięki czemu całość współpracuje nie tylko z grami, ale też z filmami czy muzyką.

Razer Soma Pro | źródło: Razer

Warto wspomnieć, że wszystkie te systemy spaja oprogramowanie Razer Synapse. Z jego pomocą możemy połączyć dźwięk z fotela z głośnikami znajdującymi się na biurku, tworząc jeszcze pełniejszą scenę czy zsynchronizować oświetlenie Chroma na wszystkich używanych urządzeniach Razera.

Osoby, które kolorowe diody LED bardziej rozpraszają, niż pozwalają się wczuć w grę, i nie wyobrażają sobie immersji inaczej niż w porządnym zestawie słuchawkowym, mogą zdecydować się na fotel Razer Soma Sensa HD Haptics, wyposażony wyłącznie w technologię wyjątkowych siłowników. Oba fotele można zasilać zarówno z gniazdka, jak i z pomocą powerbanku poprzez gniazdo USB-C.

Razer Soma Sensa HD Haptics | źródło: Razer

Cena oraz dostępność Razer Soma Pro oraz Soma Sensa HD Haptics

Nowe fotele z linii Razer Soma są już dostępne w sprzedaży na oficjalnej stronie producenta oraz u wybranych sprzedawców. Sugerowana cena za Razer Soma Sensa HD Haptics to 589 euro (~2595 złotych), natomiast Razer Soma Pro to wydatek rzędu 1029 euro (~4530 złotych).