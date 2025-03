Vivo szykuje mocny tablet. Co zaoferuje?

Informacje pojawiające się w sieci sugerują, że Vivo przygotowuje się do premiery swojego najnowszego tabletu Vivo Pad 4 Pro, który ma być bezpośrednią odpowiedzą m.in. na konkurencję ze strony Xiaomi. Nowy tablet zostanie wyposażony we flagowy procesor. Co jeszcze o nich wiemy i kiedy można spodziewać się premiery?

Vivo przygotowuje specyfikację jak z flagowca

Zacznijmy od tego, że Vivo Pad 4 Pro będzie napędzany przez procesor Dimensity 9400, czyli najnowszy układ MediaTeka, przeznaczony dla flagowych urządzeń. Chip ten ma oferować bardzo wysoką wydajność w aplikacjach wymagających dużej mocy obliczeniowej, a także poprawioną efektywność energetyczną. Wybór Dimensity 9400 oznacza, że Vivo postawi na alternatywę dla Snapdragona 8 Elite, który trafi do konkurencyjnych tabletów Xiaomi i OnePlus.

Tablet zostanie wyposażony w 12,95-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 3.1K. Wprawdzie nie jest to panel OLED, ale wciąż powinien zapewnić bardzo dobrą jakość obrazu. Nie ujawniono jeszcze, czy urządzenie będzie obsługiwać częstotliwość odświeżania 120 Hz czy wyższą, ale biorąc pod uwagę zastosowanie flagowego procesora, wielkich oszczędności na ekranie nie ma co się spodziewać.

Vivo Pad 4 Pro ma być dostępny w kilku wariantach: 8 GB, 12 GB i 16 GB RAM. Nie podano jeszcze informacji na temat pamięci wewnętrznej, ale prawdopodobnie maksymalna pojemność wyniesie 512 GB, co jest typowe dla tej klasy urządzeń. Tablet ma działać pod kontrolą systemu Android 15 z interfejsem OriginOS 5.

Jednym z kluczowych atutów nadchodzącego tabletu Vivo ma być akumulator o pojemności 12000 mAh. Urządzenie ma wspierać szybkie ładowanie 66 W, co pozwoli na błyskawiczne uzupełnianie energii w krótkim czasie. Vivo Pad 4 Pro ma też oferować standardowy zestaw fotograficzny. Z przodu ma się znaleźć oczko 8 Mpix, z kolei z tyłu – 13 Mpix.

Kiedy premiera Vivo Pad 4 Pro?

Vivo Pad 4 Pro zadebiutuje w kwietniu 2025 roku i od razu stanie do walki z innymi flagowymi chińskimi tabletami. Oppo Pad 4 Pro ma otrzymać Snapdragona 8 Elite, podobnie jak OnePlus Pad 2 Pro, natomiast Xiaomi Pad 7s Pro ma być napędzany przez Snapdragona 8s Gen 3.

Vivo ma jednak szansę wyróżnić się dzięki dużej baterii, szybkiemu ładowaniu i wydajnemu procesorowi Dimensity 9400. Do tej pory nie ma także informacji na temat tego, czy tablet zadebiutuje na globalnym rynku.