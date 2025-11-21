Google Chrome Cię denerwuje? Konkurencja wie, jak zachęcić do zmiany przeglądarki

Nowa wersja Vivaldi jest już dostępna do pobrania. Twórcy podkreślają, że funkcje opracowali zgodnie z prośbami użytkowników.

Co nowego w Vivaldi 7.7 na Androidzie?

Z informacji udostępnionych przez Vivaldi wynika, że przeglądarka internetowa powstaje we współpracy z użytkownikami. Po prostu twórcy, podczas projektowania nowych funkcji, biorą pod uwagę sugestie, prośby i opinie społeczności. Takie podejście zdecydowanie może się podobać. Możliwe, że niektórzy właśnie z tego powodu postanowią przesiąść się z Chrome’a, Safari czy innej przeglądarki na nową wersję Vivaldi.

Aktualizacja, która jest wdrażana na Androidzie, przynosi możliwość dodawania nowych wyszukiwarek. Chodzi o wyszukiwarki, które nie znajdują się na domyślnej liście. Mogą to być niszowe, specjalistyczne rozwiązania, przy których nawet DuckDuckGo jest produktem popularnym.

źródło: Vivaldi

Vivaldi 7.7 wprowadza funkcję importu zakładek, co pozwala na bezproblemowe i szybkie przejście z innej przeglądarki. Oczywiście dostępna jest także możliwość eksportu zakładek, gdy przykładowo chcemy utworzyć ich kopię zapasową w dodatkowej lokalizacji lub przenieść je w inne miejsce.

Twórcy skupili się jeszcze na usprawnieniu trybu ciemnego dla stron internetowych. Strona ma prezentować się naprawdę dobrze po jego aktywacji. Natomiast włączenie możliwe jest z poziomu menu – specjalny przełącznik ponownie jest widoczny.

źródło: Vivaldi

Jeśli chodzi o wersję na sprzęt Apple, to Vivaldi ma teraz lepiej działać na iOS 26. Przeglądarka powinna jeszcze sprawniej reagować na polecenia użytkownika, a także ma charakteryzować się wysoką stabilnością pracy.

Zaktualizowana przeglądarka Vivaldi jest już dostępna w Google Play (Android) oraz App Store (iOS)

źródło: Vivaldi

Vivaldi 7.7 trafił także na komputery

W zeszłym tygodniu, 13 listopada, Vivaldi w wersji 7.7 pojawił się na desktopie. W tym przypadku również możemy mówić o większej aktualizacji, wprowadzającej zestaw odczuwalnych zmian.

Wśród kluczowych nowości należy wymienić ułatwiony dostęp do kart z innych, synchronizowanych urządzeń. Teraz odnalezienie i otwarcie pojedynczej karty lub grupy kart ma być wygodniejsze. Strona startowa doczekała się przeprojektowania – widżety i zakładki szybkiego wybierania mają się lepiej w nią wkomponować.

źródło: Vivaldi

Ponadto odświeżono okno raportu prywatności, a w ustawieniach pojawiły się nowe opcje związane z zarządzaniem wydajnością. Do tego dochodzą jeszcze zmiany w panelu poczty i stronie z informacjami o przeglądarce.

Najnowszą wersję Vivaldi pobierzecie z oficjalnej strony.