Nowe opłaty za roaming w Unii Europejskiej. Sprawdź, ile teraz zapłacisz

Jestem wystarczająco stary, żeby pamiętać, że SmsyPisalemWlasnieTak, bo prawie dwadzieścia lat temu opłaty w roamingu były horrendalnie wysokie. Dziś już mało kto się nimi przejmuje, przynajmniej podróżując po krajach Unii Europejskiej. Teraz można się przejmować jeszcze mniej.

W UE jak w domu

Często słyszy się, jak ktoś mówi, że kiedyś to było. W przypadku roamingu, również w Unii Europejskiej, kiedyś to było drogo. Te czasy to jednak już przeszłość i chyba nikt by nie chciał, żeby wróciły. I nie wrócą, dopóki Polska jest w Unii Europejskiej, bo to właśnie jej zawdzięczamy wprowadzenie zasady Roam Like At Home – obowiązuje ona od 15 czerwca 2017 roku.

Oczywiście w Polsce nie mogła zostać wdrożona jak Bóg przykazał – operatorzy mieli przed tym ogromne opory. Początkowo tylko Orange wprowadziła zasadę Roam Like At Home, podczas gdy część sieci starała się o pozwolenia na doliczanie dodatkowych opłat (i Urząd Komunikacji Elektronicznej je wydawał).

Na szczęście te perturbacje mamy już za sobą. Jako że dziś standardem są oferty typu no limit, klienci mogą rozmawiać oraz wysyłać SMS-y i MMS-y bez dodatkowych opłat również w roamingu w Unii Europejskiej. Ponadto otrzymują spore paczki internetu do wykorzystania, które z roku na rok są coraz większe, bo zmniejsza się opłata za 1 GB w roamingu w UE.

Jest jednak jeden warunek. Zasada Roam Like At Home obowiązuje wyłącznie w przypadku „okazjonalnych” wyjazdów, czyli na przykład wakacji czy podróży służbowych. Operatorzy na bieżąco monitorują, jak długo klient przebywa za granicą Polski. Jeśli w określonym przedziale jest więcej poza Polską, mają prawo naliczyć dodatkowe opłaty w ramach Polityki Uczciwego Korzystania.

Często zdarza się bowiem, że ktoś pracuje poza Polską i ma polski numer. W Polsce usługi telekomunikacyjne są relatywnie tanie, dużo tańsze niż w krajach Europy Zachodniej. W związku z tym takim osobom bardziej opłacałoby się korzystać z polskiego numeru niż lokalnego, szczególnie gdyby mieli ofertę typu no limit.

W związku z zatrudnieniem taka osoba przebywa jednak mniejszą część roku w Polsce, więc operator zaczyna naliczać jej dodatkowe opłaty na podstawie Polityki Uczciwego Korzystania, która ma zapobiegać nadużyciom. To sprawiedliwe, ponieważ takie nadużycia są kosztowne i musieliby za nie zapłacić również klienci, którzy respektują zasady. Poza tym, skoro ktoś zarabia w euro i kilka razy więcej niż w Polsce (po przeliczeniu na złotówki), to stać go, żeby zapłacić lokalnemu operatorowi.

Opłaty dodatkowe w roamingu w Unii Europejskiej w Orange, Play, Plus i T-Mobile od 15 maja 2024 roku – cennik

Wysokość opłat dodatkowych, naliczanych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w roamingu w Unii Europejskiej, również się zmienia – na lepsze dla klientów, bo są one coraz niższe. Od 15 maja 2024 roku zostały ponownie obniżone.

Opłaty dodatkowe w roamingu w Unii Europejskiej w Orange od 15 maja 2024 roku

minuta wykonanego połączenia głosowego – 0,11 złotych brutto,

minuta odebranego połączenia głosowego – 0,0100 złotych brutto,

SMS wysłany – 0,02 złotych brutto,

MMS wysłany – 0,00825 złotych brutto,

1 MB transmisji danych – 0,00825 złotych brutto,

1 GB transmisji danych – 8,45 złotych brutto.

Szczegółowe informacje na temat roamingu w Unii Europejskiej w Orange

Opłaty dodatkowe w roamingu w Unii Europejskiej w Play od 15 maja 2024 roku

minuta wykonanego połączenia głosowego – 0,11 złotych brutto,

minuta odebranego połączenia głosowego – 0,01 złotych brutto,

SMS wysłany – 0,01 złotych brutto,

MMS wysłany – 0,01 złotych brutto,

1 GB transmisji danych – 8,45 złotych brutto.

Szczegółowe informacje na temat roamingu w Unii Europejskiej w Play

Opłaty dodatkowe w roamingu w Unii Europejskiej w Plusie od 15 maja 2024 roku

minuta wykonanego połączenia głosowego – 1,17 złotych brutto za 10 minut,

minuta odebranego połączenia głosowego – 0,10 złotych brutto za 10 minut,

SMS wysłany – 0,02 złotych brutto,

MMS wysłany – 0,08 złotych brutto za 10 sztuk,

1 GB transmisji danych – 8,45 złotych brutto.

Szczegółowe informacje na temat roamingu w Unii Europejskiej w Plusie

Opłaty dodatkowe w roamingu w Unii Europejskiej w T-Mobile od 15 maja 2024 roku

minuta wykonanego połączenia głosowego – 0,11 złotych brutto,

minuta odebranego połączenia głosowego – 0,11 złotych brutto za 10 minut,

SMS wysłany – 0,12 złotych brutto za 10 sztuk,

MMS wysłany – 0,07 złotych brutto za 10 sztuk,

1 GB transmisji danych – 8,45 złotych brutto.

Szczegółowe informacje na temat roamingu w Unii Europejskiej w T-Mobile

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!